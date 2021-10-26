أردوغان يهنئ نظيره الأوزبكي بإعادة انتخابه رئيساً لأوزبكستان

هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيائيف بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد، أمس.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، وفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الاثنين.

وتمنى أردوغان أن تعود نتائج الانتخابات الرئاسية بالخير والفائدة على الشعب الأوزبكي.

وأعرب عن ثقته بأن العلاقات بين البلدين التي تستمد قوتها من التاريخ المشترك والثقافة، ستصبح أقوى في الفترة المقبلة، وأن الشراكة الاستراتيجية ستتعزز بشكل أكبر بين الجانبين.

وذكر أن تركيا وأوزبكستان ستواصلان جهودهما لتحسين العلاقات بينهما في جميع المجالات بما يسهم في إحلال الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي.

والاثنين، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الأوزبكية فوز ميرضيائيف مجددًا رئيسًا للبلاد في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، بعد حصوله على 80 بالمئة من الأصوات، بحسب نتائج أولية.