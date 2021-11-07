أردوغان: تركيا أكبر وأغنى من أن توضع في قالب محدد

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا أكبر من أن تكون أسيرة لأي تعصب إيديولوجي أو عرقي.

جاء ذلك في لقاء عقده أردوغان مع مجموعة من الشباب، السبت، في مكتبة الشهيد شيناي آيبوكه يالتشين، بولاية باطمان جنوبي البلاد.

وأشار أردوغان إلى أنّهم يقدمون خدماتهم لـ 84 مليونا (عدد سكان تركيا) دون التمييز بين أعراقهم ولغاتهم ومعتقداتهم ودون تفرقة بين شرق وغرب البلاد.

وقال إن "تركيا أكبر وأغنى من أن توضع في قالب محدد أو أن تصبح أسيرة تعصب إيديولوجي".

وأضاف أن كل مواطن محب لتركيا ولديه آمال وأهداف فوق ترابها له مكانته الخاصة بيننا، بعض النظر عن توجهه السياسي.

واستعرض أردوغان مع الشباب المشاريع التي نفذها حزب العدالة والتنمية منذ مجيئه للسلطة عام 2002، في ولاية باطمان.