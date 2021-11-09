تشاوش أوغلو يؤكد دعم تركيا مبادرة تحالف الحضارات سياسيا وماليا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، أن بلاده ستواصل تقديم الدعم السياسي والمالي لمبادرة تحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به على هامش مشاركته في افتتاح مكتب جنيف لمبادرة تحالف الحضارات.

وأوضح تشاوش أوغلو أن مبادرة تحالف الحضارات تزداد أهمية مع مرور الزمن، مبينا أنه تم الاتفاق مع القائمين على شؤون المبادرة بشأن فتح مكتب إقليمي لتحالف الحضارات في اسطنبول.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن كراهية الأجانب والعنصرية ومعاداة الإسلام آخذة في الازدياد خلال السنوات الأخيرة.

ودعا كافة الدول الأعضاء في المبادرة إلى تقديم مزيد من الدعم من أجل نهضة هذه المنصة.

يشار أن تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة تم إنشاؤه عام 2005 ليكون بمثابة أداة قوة ناعمة لمنع الصراع من خلال تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان وبناء جسور التفاهم بين الثقافات والأديان المختلفة.

وتأسست المبادرة تحت قيادة تركيا وإسبانيا، بهدف منع المجموعات المتطرفة من استغلال أجواء الخوف والاستقطاب المتبادل بين الدول الإسلامية والمجتمعات الغربية.

وتضم مبادرة تحالف الحضارات 127 دولة عضو في الأمم المتحدة و28 منظمة دولية.

وتتخذ مبادرة تحالف الحضارات من ولاية نيويورك الأمريكية مركزا لها، وتهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال فتح مكتب في جنيف.