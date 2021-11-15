هيئة تمويل الصادرات البريطانية تمول أكبر مرفق للطاقة الشمسية في تركيا

أعلنت وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، وهي هيئة تمويل الصادرات البريطانية، تقديم أكثر من 217 مليون جنيه إسترليني (291.04 مليون دولار) للمساعدة في بناء أكبر مرفق للطاقة الشمسية في تركيا فيما يشكل أكبر ضمان لها على الإطلاق في مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية.

وسيوفر مشروع الطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 1.35 جيجاوات في بلدة قره بينار التركية الكهرباء النظيفة لما يقرب من مليوني منزل تركي عند اكتماله في أواخر عام 2022.

وقالت وزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفيليان في البيان: "نساعد في توفير الطاقة الشمسية لمليوني أسرة تركية من خلال الدعم الذي يزيد عن 200 مليون جنيه إسترليني".

وأضافت أن "تمويل هيئة تمويل الصادرات البريطانية يشجع الدول الأخرى على الاستثمار في الطاقة المتجددة ويفتح أسواقا جديدة للشركات البريطانية التي ستدعم انتعاشا تدعمه الوظائف الخضراء".

وقال بيان هيئة تمويل الصادرات البريطانية إن المحطة ستمنع 1.5 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويا كما أنها ستزيد حصة الطاقة الشمسية في إجمالي إنتاج الكهرباء في تركيا بنسبة 20 في المئة بحلول نهاية عام 2022.