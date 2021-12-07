أمينة أردوغان: يمكننا الوصول لعالم أفضل عبر سياسات لصالح الطبيعة

قالت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، إن الوصول لعالم أفضل يمكن عبر سنّ سياسات تكون لصالح الطبيعة.

جاء ذلك في رسالة مصورة، أرسلتها أردوغان إلى ندوة "المرأة والاقتصاد والمعرفة والقانون"، على هامش النسخة الثانية عشر من قمة البسفور، والتي انطلقت يوم أمس الإثنين، بمدينة إسطنبول، وتنظمها منصة التعاون الدولي (UIP) تحت عنوان "العمل من أجل عالم أفضل"، وتستمر على مدار يومين.

وأعربت سيدة تركيا الأولى، عن ثقتها بدور النساء الفعّال في التنمية الخضراء، وشددت على ضرورة تأسيس عالم أفضل عبر إنشاء منظومات تحمي الأجيال المقبلة، بدءاً من الوقت الحاضر.

وأضافت أن الوصول إلى عالم أفضل يمكن عبر سنّ سياسات تكون لصالح الطبيعة، مشددة على أهمية الاقتصاد الأخضر في هذا الخصوص.

وأشارت إلى وجود صلة ملموسة بين تعزيز مكانة النساء اقتصادياً واجتماعياً، وبين زيادة معدلات العدالة والإحسان حول العالم، وأردفت: "علينا العمل معاً من أجل تحقيق هذه الصلة".

وحضرت الندوة في اليوم الثاني من قمة البوسفور، النائبة في البرلمان التركي أوزلام زنغين، ووزيرة الإعلام اللبنانية السابقة، منال عبد الصمد.