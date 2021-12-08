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أردوغان: تركيا ستتغلب على الهجمات التي تستهدف اقتصادها

ديلي صباح ووكالات
نشر في 08.12.2021 13:55
آخر تحديث في 08.12.2021 14:09
أردوغان: تركيا ستتغلب على الهجمات التي تستهدف اقتصادها

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تحقق في قضية التلاعب بأسعار صرف العملات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، أثناء عودته من قطر التي أجرى إليها زيارة رسمية يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال أردوغان إن "هيئة الرقابة المصرفية تحقق في قضية التلاعب بأسعار الصرف، وسنرى من يقف وراء ذلك".

وأكد أن تركيا ستتغلب على الهجمات التي تستهدف اقتصادها، وأن هذه الهجمات لن تخلف آثارا عميقة في بنيته.

وعن مسألة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، قال أردوغان: "بعد الانتهاء من مناقشة موازنة 2022 في البرلمان، سنطرح مشروع قرار لمكافحة المحتكرين".

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