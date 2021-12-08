تركيا تضبط  شحنة قنب تزن 1.5 طن مهربةً من ألبانيا

أعلنت السلطات التركية يوم الثلاثاء عن ضبط 1.5 طن من سلالة معدلة وراثياً من القنب، في عملية نفذتها في ولاية موغلا جنوب غرب تركيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تهريب المخدرات إلى البلاد من ألبانيا، وأن 3 من المشتبه بهم تم اعتقالهم بسبب صلتهم بالشحنة التي عُثر عليها في منطقة دالامان.

وتمت العملية بعد تحقيق أجراه ممثلو الادعاء في الولاية بناء على معلومات استخبارية بأن المهربين سيحضرون شحنة مخدرات كبيرة إلى تركيا. وبعد المراقبة التي قامت بها قوات الدرك التابعة لقيادة درك إزمير، اكتشفت قوات الأمن أن الشحنة سيتم نقلها على متن زورق سريع في موغلا، حيث ألقت القبض على المشتبه بهم أثناء قيامهم بتخزين أكياس المخدرات في منطقة غابات بالقرب من الساحل.

وتخوض تركيا، وهي طريق عبور لتهريب المخدرات بين آسيا وأوروبا، معركة حاسمة ضد انتشار المخدرات في البلاد. إذ تظهر الأرقام زيادة بنسبة 42% في مضبوطات القنب المعدل هذا العام حتى الآن، بينما ارتفعت مضبوطات المخدرات من نوع "بونزاي" عام 2020 من 1.1 إلى 1.7 طن.

وكانت شرطة مكافحة المخدرات نفذت في العام نفسه، 140 ألف عملية وضبطت 20 طناً من الماريجوانا و 11 طناً من الهيروين و 800 كيلوغرام من الكوكايين. كما صادر ضباط الجمارك على حدود وموانئ البلاد 9.7 طن من المخدرات العام الماضي. وفي جنوب شرق البلاد حيث يستفيد تنظيم بي كا كا الإرهابي من زراعة الحشيش، تمت مصادرة وتدمير الملايين من نباتات القنب.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية أطلقت عام 2020 مخططاً لمكافأة الأشخاص الذين يقدمون معلومات مؤكدة حول إنتاج الأدوية الممنوعة أو توزيعها بكميات كبيرة. ويتم بموجب هذا القانون منح المخبرين ما يصل إلى 500.000 ليرة تركية اعتماداً على كمية المخدرات المضبوطة. حيث يُمنح من يقدم معلومات تؤدي إلى ضبط الهيروين والكوكايين مكافأة تصل إلى 60.000 ليرة تركية للكيلوغرام الواحد، في حين يحصل مخبر الماريجوانا على مكافأة قدرها 15.000 ليرة تركية لكل كيلوغرام.