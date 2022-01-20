أوكرانيا ترحب بعرض تركيا التوسط لإيجاد حل للأزمة المتفجرة مع روسيا

رحب نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية بإبداء الرئيس رجب طيب أردوغان استعداده للتدخل لإيجاد حل للأزمة في أوكرانيا.

ووصف ميهاي بودولياك دعوة أردوغان لكل من نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا من أجل حل المشاكل بين الدولتين بأنه مقترح "مدروس جيدا ويمتلك الإمكانات".

وقال بودولياك في تصريحات أدلى بها لموقع "آر بي كي أوكرانيا" إن أردوغان ملم بشكل جيد بالوضع في المنطقة.

وأوضح أن الرئيس التركي يعرف جيدا دوافع الأوكرانيين والروس، مؤكدا أن مقترحه لا شك "مدروس جيدا ويمتلك الإمكانات".

وفي وقت سابق الأربعاء، رحبت موسكو على لسان الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، بمقترح الرئيس التركي عقد اجتماع في أنقرة يجمع بوتين وزيلينسكي.

والثلاثاء، قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن "إن الرئيس أردوغان تحدث مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل كيفية إيجاد مخرج للأزمة الراهنة، ودعاهما للاجتماع في تركيا للتباحث حول سبل الحل".

ووجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها مؤخرا بالقرب من الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوما" على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.