أردوغان: عام 2023 سنضع تركيا في المراتب الأولى عالميًا سياسيًا واقتصاديًا

شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على إيمانه بأن العام 2023 سيكون نقطة تحول في تاريخ تركيا وتقدمها نحو المراتب الأولى عالمياً على صعيد السياسة والاقتصاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس في حفل توزيع الجوائز الخاص بالذكرى الـ140 لغرفة تجارة إسطنبول (ITO)، بمركز الخليج للمؤتمرات بالمدينة.

وأشار أردوغان إلى أن العام المقبل 2023، ستحتفل تركيا بالذكرى المئوية لتأسيسها في أكتوبر/ تشرين الأول 1923.

وأضاف "أؤمن أن العام 2023 الذي ستختم فيه جمهوريتنا مئويتها الأولى، سَيُسجَّلُ في تاريخنا كنقطة تحول في تقدمنا نحو المراتب الأولى في الدوري الأول للسياسة والاقتصاد العالميين".

ولفت إلى أن حكومته مثلما نجحت في تجاوز العديد من الأزمات والمشاكل على مدى السنوات الماضية، فإنها ستجعل من مشكلة التضخم مجرد ذكرى من الماضي.

وأضاف أن الشرط الأساسي حل مشكلة التضخم هو الحفاظ على مناخ الاستقرار والثقة في البلاد، مبينا أن العام المقبل 2023 يحمل أهمية كبيرة لذلك، في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية التي تشهدها تركيا في يونيو/ حزيران من ذلك العام.

وحسب هيئة الإحصاء التركية، صعد مؤشر أسعار المستهلك في الأسواق التركية في أغسطس/آب الماضي، بنسبة 1.46 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع يوليو/تموز السابق له.

وارتفع التضخم على أساس سنوي خلال أغسطس إلى 80.21 بالمئة.

وقال أردوغان "سنتخطى 2023 بأمان دون حوادث، من خلال إنجاز مشاريعنا الكبيرة، والاستفادة من الفرص التي توفرها المستجدات العالمية لبلادنا، وإكمال الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية) بنجاح عبر تحالف الشعب".

ويضم تحالف الشعب، كل من أحزاب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان، والحركة القومية بزعامة دولت باهتشلي، والاتحاد الكبير بزعامة مصطفى دستجي.