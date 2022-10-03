تشاوش أوغلو: سنوقع مع ليبيا مذكرة تفاهم في مجال الغاز

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، إن تركيا ستوقع مع ليبيا مذكرة تفاهم في مجال الغاز.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، في العاصمة الليبية طرابلس، التي وصلها صباح الاثنين، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية ليوم واحد.

وقال تشاوش أوغلو: "لا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين بلدين ذوي سيادة"، في إشارة منه للاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا.

ويضم الوفد أيضاً، وزراء الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أقار، والتجارة محمد موش، إضافة إلى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء الوفد التركي مع وزراء ومسؤولين ليبيين.

وخلال الزيارة يبحث الوفد التركي، سبل إجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن والبنية التحتية القانونية اللازمة في هذا الإطار والعلاقات الثنائية وقضايا التعاون في إطار اتفاق التعاون الأمني والعسكري الموقع بين أنقرة وطرابلس عام 2019.

ومن المنتظر أيضا أن يزور الوفد الأرض التي خصصتها السلطات الليبية لبناء السفارة التركية في منطقة تاجوراء بطرابلس.