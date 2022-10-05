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الخارجية التركية تستدعي السفير السويدي في أنقرة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 05.10.2022 18:43
صورة أرشيفية لمبنى وزارة الخارجية التركية صورة أرشيفية لمبنى وزارة الخارجية التركية

استدعت وزارة الخارجية التركية الأربعاء، السفير السويدي لدى أنقرة إلى مقر الوزارة على خلفية برنامج بالتلفزيون الحكومي عرض محتوى مسيئا لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وذكرت مصادر دبلوماسية، أن الخارجية التركية استدعت السفير السويدي ستافان هيرستروم إلى مقر الوزارة وأعربت عن استيائها الشديد على خلفية برنامج بالتلفزيون الحكومي السويدي "إس تي في" عرض محتوى مسيئاً لتركيا والرئيس أردوغان.

وقال البيان : "تم التأكيد على أنه لا يمكن قبول التعبيرات التي تجاوزت الحدود، والمشاهد المسيئة (على التلفزيون السويدي) الموجهة ضد الرئيس أردوغان وتركيا".

وأضاف: "مثل هذا المنشور لا يمكن تبريره في إطار حرية التعبير والصحافة".

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