القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

تركيا ترفض التعزية التي تقدمت بها السفارة الأمريكية في ضحايا اعتداء اسطنبول

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 14.11.2022 12:05
آخر تحديث في 14.11.2022 13:23
تركيا ترفض التعزية التي تقدمت بها السفارة الأمريكية في ضحايا اعتداء اسطنبول

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الاثنين، عدم قبول التعزية المقدمة من السفارة الأمريكية مؤكداً رفضها.

وفي تطورات حادثة تفجير إسطنبول، أكد صويلو القبض على منفذي تفجير إسطنبول الإرهابي قبل فرارهم إلى اليونان.

وأعلن القبض على منفذة التفجير والشخص المكلف من قبل تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي بتصفيتها إثر تنفيذ الهجوم.

وقال بهذا الصدد: "ربما هذا الخبر سيحزن التنظيم الإرهابي، فلقد ألقينا القبض أيضا على الشخص الذي أمره التنظيم بقتل منفذة التفجير".

وحول رسالة التعزية الصادرة عن سفارة واشنطن لدى أنقرة، قال صويلو: "لا نقبل ونرفض تعزية السفارة الأمريكية".

وفجر الاثنين، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، القبض على الشخص الذي وضع القنبلة التي انفجرت أمس الأحد في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 81 آخرين، متهماً تنظيم بي كي كي الإرهابي بالوقوف وراء العملية.

وأضاف صويلو، في تصريح للصحفيين من شارع الاستقلال، أن الشرطة التركية أوقفت 21 شخصاً على خلفية التفجير.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قام وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمس الأحد بزيارة لشمال محافظة...
مختارات