انخفاض معدل البطالة في تركيا إلى 10.4%

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة الخميس أن معدل البطالة في تركيا بلغ 10.4% العام الماضي، انخفاضاً من 12% عام 2021.

وقال معهد الإحصاء التركي "تورك سات" إن عدد العاطلين عن العمل في البلاد الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر، انخفض بمقدار 337.000 شخص ليصل إلى 3.58 مليون عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

وبحسب البيانات، شهد العام الماضي عمل 4.8 مليون شخص في الزراعة و6.6 مليون في الصناعة و1.8 مليون في البناء و17.3 مليون في قطاعات الخدمات. بينما انخفض عدد المشتغلين في قطاع الزراعة بنحو 82 ألفاً، فقد ارتفع بمقدار 520 ألفاً في قطاع الصناعة و69 ألفاً في قطاع البناء و1.4 مليوناً في قطاع الخدمات مقارنة بالعام السابق.

وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي إن زيادة الإنتاج في تركيا والاستثمارات الجديدة، أدت إلى مستوىً تاريخي مرتفع من التوظيف.

وأكد نباتي في بيانٍ له على تويتر، أنه بالرغم من المخاطر العالمية المستمرة مثل الوباء والحروب وأزمات المناخ والطاقة والتوترات الجيوسياسية، فإن تركيا لا تزال تركز على خلق فرص جديدة والقضاء على هذه المخاطر.

وذكر أن نموذج الاقتصاد التركي هو الخطوة الصحيحة في الوقت المناسب لتعزيز القوة الإنتاجية ذات القيمة المضافة للبلاد، وهو أفضل حلٍ للتغلب على فخ الدخل المتوسط ووضع تركيا كواحدةٍ من أكبر 10 اقتصادات تشكل المستقبل.