تركيا تعزي في ضحايا حادث حافلة بالسعودية

قدمت تركيا، الثلاثاء، تعازيها إلى المملكة العربية السعودية في ضحايا حادث حافلة أودى بحياة 20 شخصا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نشعر بحزن عميق لمصرع 20 شخصًا وإصابة العديد في حادث الحافلة الذي وقع بتاريخ 27 مارس / آذار في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية"

وأضافت: "نسأل الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمته من فقدوا أرواحهم في هذا الحادث المأساوي، ونقدم تعازينا لذويهم ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

والإثنين، لقي 20 شخصاً مصرعهم وأصيب 29 آخرون، إثر حادث مروري لحافلة كانت متجهة من مدينة عسير، جنوب غرب السعودية إلى مكة المكرمة.

وأفادت قناة الإخبارية الرسمية، أن "أغلب ركاب الحافلة من جنسيات متعددة وكانوا متجهين إلى مكة المكرمة"، في إشارة لأنهم معتمرين.