الانتخابات التركية: أردوغان يحافظ على تقدم واضح ضد كليتشدار أوغلو

تتجه أنظار الناخبين بشكل متزايد إلى الرئيس رجب طيب أردوغان مع اقتراب تركيا من انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية الحاسمة. استطلاعين نشرت نتائجهما يوم الإثنين، ظهر أردوغان متقدمًا على منافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو ويشيران إلى أنه سيفوز في الجولة الأولى من انتخابات 14 مايو.

يواجه أردوغان أصعب اختبار له، غير أنه يقود حزب العدالة والتنمية منذ أكثر من عقدين، ومعاً حققوا الفوز بعد الفوز في الانتخابات المتتالية. هذه المرة، أصبحت المعارضة أكثر اتحادًا وقبلت قيادة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو. وكليتشدار أوغلو هو المرشح الوحيد القوي ضد أردوغان. ومع ذلك، لم يفز حزب الشعب الجمهوري بأي انتخابات تحت قيادته، بما أن كتلة المعارضة الرئيسية تضم أحزابًا سياسية مع عدد قليل من الناخبين.

أظهر استطلاع أجرته شركة استطلاعات الرأي Areda وشمل 17400 شخص في جميع أنحاء البلاد بين 15 أبريل و20 أبريل أن أردوغان سيفوز بنسبة 51.4% من الأصوات.

فيما حصل كليتشدار على 41.8% من الأصوات، يليه محرم إنجه وسنان أوغان اللذين سيحصلان على 4.6% و2.2% من الأصوات على التوالي. إن إنجه هو الخيار الثاني لناخبي حزب الشعب الجمهوري التقليدي كعضو سابق في الحزب ويدعي اتباع أيديولوجية أكثر قومية من إدارة الحزب الأم الحالية. سنان أوغان، الأكاديمي الذي رشحه تحالف الأجداد للأحزاب الصغيرة، يمثل أيديولوجية اليمين المتطرف.

وفقًا لمسح Areda، سيفوز أردوغان بنسبة 53.5% من الأصوات إذا ذهبت الانتخابات إلى جولة ثانية، بينما سيفوز كليتشدار أوغلو بـ 46.5% فقط من الأصوات. وفقًا للاستطلاع، حصل حزب أردوغان العدالة والتنمية على 41.1% من الأصوات. تبعه حزب الشعب الجمهوري بنسبة 25.4%. لا يزال حزب الشعوب الديمقراطي، الذي سينافس تحت اسم حزب اليسار الأخضر (YSP) في الانتخابات، يتمتع بأكثر من 10% من الأصوات، متقدمًا بفارق كبير على الأحزاب في كل من تحالف المعارضة وتحالف الشعب بقيادة حزب العدالة والتنمية. وبحسب الاستطلاع، فإن حزب الوطن الذي يتزعمه محرم إنجه يخضع لقاعدة عتبة الانتخابات ويفوز بنسبة 3.3% فقط من الأصوات.

كما أظهر استطلاع آخر أجرته شركة سونار Sonar الاستقصائية أن أردوغان سيفوز بنسبة 52.1% من الأصوات، متقدماً على 47.9% من كليتشدار أوغلو في جولة ثانية محتملة. وينخفض هذا المعدل إلى 46.1% لأردوغان و44.1% لكليتشدار أوغلو في الجولة الأولى. يشير استطلاع سونار إلى أن حزب العدالة والتنمية سيفوز بنسبة 38.2% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية مقابل 24.2% من حزب الشعب الجمهوري.

وسيحصل الحليف الرئيسي لحزب الشعب الجمهوري، حزب الجيد، على 13.4% من الأصوات التشريعية، بينما حصل حزب الشعوب على 10.1% في نفس الاستطلاع.