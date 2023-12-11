وزير الدفاع التركي: تركيا ستخرج من سوريا حين يتفق النظام مع المعارضة

قال وزير الدفاع يشار غولر يوم الاثنين "لا نريد أراضي دولة أخرى" في الوقت الذي تهدف فيه تركيا وسوريا إلى تطبيع العلاقات بعد سنوات من التوترات.

وقال غولر إن القوات التركية ستغادر سوريا بمجرد اتفاق نظام الأسد مع المعارضة على دستور جديد وإجراء انتخابات، وهما شرطان قد يمهدان الطريق لإنهاء الصراع في البلاد، الذي تجاوز عقدًا من الزمن.

كثيرا ما يذكر نظام الأسد وجود الجنود الأتراك في شمال البلاد كعائق أمام التطبيع الكامل. ومع ذلك، تعتمد تركيا على الوجود العسكري في المنطقة ضد التهديدات الأمنية، وتحديداً جماعة بي كي كي/واي بي جي الإرهابية التي تسيطر على الجزء الشمالي الشرقي من سوريا، عبر الحدود التركية مباشرة.

وقال غولر لقناة "إن تي في": "جنودنا استشهدوا في سوريا، لكن في النهاية، الناس يعيشون في البلدات الحدودية بسلام الآن".

ودعمت تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي، المعارضة السياسية والمسلحة لنظام الأسد خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما، وأرسلت قواتها إلى شمال البلاد لمحاربة الجماعات الإرهابية مثل حزب العمال الكردستاني، وفرعه السوري وحدات حماية الشعب، وداعش. كما أنها تأوي أكثر من 3.5 مليون لاجئ من جارتها. منذ عام 2016، ساعدت العمليات التركية عبر الحدود في تحرير المناطق الشمالية في سوريا من الإرهاب وتمكين إعادة التوطين السلمي للسكان.

وقد طرح المسؤولون الأتراك مؤخراً فكرة التعاون مع دمشق في جهود مكافحة الإرهاب، حيث لا يزال بي كي كي/واي بي جي يسيطر على جزء كبير من شمال شرق البلاد التي مزقتها الحرب، مما يجعل من المستحيل على الأسد استعادة وحدة أراضيه. ومع ذلك، فقد أدان نظام الأسد مراراً العمليات التركية.

بدأت العلاقات بين البلدين في التحسن بعد زلازل 6 فبراير التي أودت بحياة أكثر من 56 ألف شخص في كلا البلدين والجانبين. ومع وجود حليفتي دمشق روسيا وإيران، استأنفوا محادثات التطبيع. في الوقت نفسه، أصر الأسد على أن انسحاب أنقرة من الأراضي السورية هو السبيل الوحيد لتحقيق التطبيع.

في غضون ذلك، أكد الرئيس التركي من جديد استعداده لتطبيع العلاقات مع التأكيد على أن تركيا لن ترضخ لمطالب النظام بمغادرة شمال سوريا "طالما أن الإرهابيين موجودون بالقرب من حدودنا".

وأضاف: «الباب مفتوح أمام الأسد لكن سياستهم مهمة. الأسد يريد خروج تركيا من شمال سوريا. هذا غير وارد". وقال أردوغان في يوليو/تموز: "إننا نحارب الإرهاب هناك". وقال أيضًا إنه يتساءل عما إذا كان الأسد سيقول الشيء نفسه لـ "الدول الأخرى". ولم يخض في التفاصيل.

وكرر غولر قوله إن بعض "الدول الصديقة" تقدم "كل أنواع الدعم" للإرهابيين. "إنهم حتى يعلمون الإرهابيين كيفية تشغيل طائرات الهليكوبتر. نحن ملزمون بإبعاد الإرهابيين عن أراضينا». من ناحية أخرى، أشاد غولر بالتقدم المحرز في مكافحة الإرهاب الذي "أجبر الإرهابيين الآن على الانسحاب إلى كهوفهم فقط" لأنهم لم يتمكنوا من التحرك بحرية. وأشار إلى أن عدد الإرهابيين المستسلمين في تزايد، وفي هذا العام فقط سلم 119 إرهابيا أنفسهم.

وقال الوزير: "كبار أعضاء الجماعة الإرهابية لا يمكنهم الخروج. ولا يمكنهم البقاء في نفس المكان مرتين بفضل (العمليات عبر الحدود)".

وقال غولر إن الحدود التركية تتمتع بأقصى درجات الأمن ودعا أحزاب المعارضة التي تنتقدها إلى المراكز الحدودية لترى الأمن بنفسها.

وحول انتقادات المعارضة لحصول تركيا على صواريخ إس-400 وسبب عدم استخدامها، أشار غولر إلى أنها مخصصة لـ"الدفاع".

وقال : "إذا حاول شخص ما مهاجمتنا، فسوف يرى ما تفعله منظومة إس-400 أو أنظمة الدفاع الأخرى".

طائرات يوروفايتر

كما أجاب الوزير على الأسئلة المتعلقة بشراء طائرات يوروفايتر تايفون: "إنه خيار جيد بالنسبة لنا. نحن عضو في حلف شمال الأطلسي لكن عضوا آخر في الحلف يعارض حصولنا عليها" في إشارة إلى ألمانيا.

وقال الوزير، الذي أجرى مؤخرًا محادثات مع مسؤولين بريطانيين يدعمون تركيا في هذا الشأن، إنه من غير المعقول أن يعارض حليف لتركيا عملية الشراء. "نعتقد أن الحلفاء الآخرين سيوصلون ألمانيا إلى هذا المستوى (الاتفاق مع تركيا)".

بدأت تركيا مناقشات لشراء 40 طائرة يوروفايتر تايفون من الدول الأوروبية بعد أن رأت أن طلبها للحصول على طائرات إف-16 من الولايات المتحدة قد لا ينجح. وأبلغت تركيا ألمانيا أن لديها "خيارات أخرى" إذا رفضت برلين اقتراح شراء 40 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون.

نقلت تقارير من وسائل الإعلام الألمانية تصريحات لشركة MTU Aero Engines، أكدت فيها أن إبرام الاتفاقية مع تركيا أمر بالغ الأهمية لبقاء صناعة الدفاع في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتعمل تركيا أيضًا على تصنيع طائراتها المقاتلة الوطنية KAAN. وقال جولر إن KAAN ستقوم برحلتها الأولى ضمن تشكيلات الجيش في 27 ديسمبر.

يعد مشروع KAAN، الذي تم الكشف عنه علنًا في وقت سابق من هذا العام، أحد أهم المشاريع في تاريخ تركيا. ظهرت الطائرة الحربية لأول مرة على المدرج وأكملت بنجاح أول اختبار لها بعد تشغيل محركاتها لأول مرة في منتصف مارس.

تفتخر KAAN بجميع التقنيات والميزات الموجودة في طائرات الجيل الخامس الحربية. وسوف توفر الفرصة لمهاجمة أهداف جو-جو وجو-أرض بشكل استراتيجي. لديها بنية تحتية محلية بالكامل لتبادل البيانات بشكل آمن واستخدام الذخائر الذكية.