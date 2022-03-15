محكمة هندية تحكم لصالح منع المحجبات من دخول المدارس والجامعات

حكمت المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا الهندية لصالح قرار حظر الحجاب في المدارس بزعم أن ارتداءه ليس من "ثوابت" الإسلام.

وبالتوازي مع قرار المحكمة، الثلاثاء، منعت إدارة الولاية التجمعات في عاصمتها بنغالور بين 15 و19 مارس/آذار الجاري بحجة "الحفاظ على النظام العام والاستقرار".

وبدأ الخلاف حول الحجاب في الهند عندما مُنعت مسلمات في يناير/كانون ثان الماضي من حضور فصولهن الدراسية بكلية حكومية بمنطقة أودوبي في كارناتاكا (جنوب)، لأنهن محجبات، الأمر الذي تكرر لاحقًا في كليات أخرى بالولاية.

وأسفر الخلاف عن اندلاع مظاهرات في أماكن مختلفة في الهند في الأسابيع الماضية، احتجاجا على الحملة المناهضة للحجاب.

ويشكل المسلون 14 بالمئة من عدد سكان الهند البالغ 1.4 مليار نسمة.