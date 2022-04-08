متأثرةً بصوت الأذان…أوكرانيةٌ تعتنق الإسلام في تركيا

اعتنقت امرأة أوكرانية الإسلام في شهر رمضان المبارك، بسبب تأثرها بالأذان أثناء وجودها في تركيا.

وبينما كانت داريا ياروشينكو وزوجها في أحد المطاعم أثناء زيارتهم لمنطقة إزنيك التاريخية شمال غرب ولاية بورصة، سمعت صوت الأذان العذب قادماً من مسجد أورهان التاريخي القريب.

فما كان منها إلا أن توجهت برفقة زوجها مفتونةً بالأذان الذي أثر فيها بعمق، إلى المسجد حيث التقيا بالمؤذن عثمان جقماق صاحب الصوت الجميل والأداء الرخيم.

وفي حديثها إلى الإعلام المحلي قالت ياروشينكو، إنها أرادت اعتناق الإسلام بعد سماع الأذان لأنها تأثرت بشدة بصوت المؤذن.

وأضافت: "شعرت بشيء يرتجف بداخلي. بحثت في الإنترنت عن القرآن الكريم واطلعت عليه ثم قررت أن أصبح مسلمة".

من جانبه، قال "أوزير يواش" مفتي منطقة إزنيك إن ياروشينكو تواصلت معهم بعد أن تأثرت بالأذان. وأضاف: "نحن سعداء للغاية بهذا الحدث الرائع الذي وقع في شهر رمضان المبارك" مشيراً إلى أنه أهدى ياروشينكو مصحفاً بعد دخولها دين الإسلام.

وقال: "نهنئ أختنا وزوجها ومؤذننا الذي أخلص بتلاوة الأذان، فحسن تلاوة الأذان والإخلاص فيه يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه الأحداث الرائعة".

وتعيش المرأة الأوكرانية حالياً في مدينة يالوا شمال غرب البلاد، وبعد أن أصبحت مسلمة غيرت اسمها إلى دريا.

وفي إشارة إلى تأثرها الشديد بالحرب الدائرة في أوكرانيا، قالت ياروشينكو إنها قلقة على أقاربها. وأضافت أنها ستعود إلى بلادها عندما تنتهي الحرب.