تركيا تسلم "اليويفا" ملف ترشحها لاستضافة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم

قدّم اتحاد كرة القدم في تركيا، اليوم الخميس، ملف ترشيحها لاستضافة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (EURO 2024)، إلى الاتحاد الأوروبي للعبة.

جاء ذلك في حفل أقيم بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، في مدينة نيون السويسرية، سلّم خلاله رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم يلدريم دمير أوران، ملف الترشح إلى الأمين العام لـ "اليويفا"، ثيودور ثيودوريديس.

وعقب الحفل أوضح أوران في تصريح للصحفيين، أن تركيا تقدّمت عدة مرات لاستضافة البطولة القارية في السابق، لكن ملف عام 2024، تمّ إعداده بشكل دقيق وجيد.

وأكّد أوران جاهزية بلاده لاستضافة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، من خلال الملاعب الحديثة وعشق الجماهير التركية للعبة.

وكانت تركيا تقدمت بشكل رسمي لاستضافة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، في 2 مارس/ آذار العام الماضي.

ويتضمن ملف استضافة البطولة المقدم اليوم لليويفا، كافة التفاصيل التقنية والضمانات الحكومية حول نجاح البطولة.

وسيتم الإعلان عن الدولة الفائزة باستضافة البطولة، في 27 سبتمبر/ أيلول القادم، عقب اجتماع مجلس إدارة اليويفا.