التركي كرم كمال يحرز ذهبية أوروبا للمصارعة الرومانية

أحرز التركي كرم كمال (60 كيلو غرامًا) ميدالية ذهبية في بطولة أوروبا للمصارعة الرومانية ما دون الـ23 عامًا، والتي أقيمت في مدينة إسطنبول.

وأحرز المصارع التركي الذهبية، في اليوم الثالث من البطولة التي تستمر حتى 10 حزيران/ يونيو الجاري، بعد تغلبه على منافسه الروسي أرثور بيتروسيان في النهائية بنتيجة 6-3.

وفي وزن 72 كيلو غرامًا، أحرز المصارع التركي الآخر جنكيز أرسلان الميدالية الفضية بعد خسارته بنتيجة 3-2 أمام الجيورجي "راماز زايدزة" في المباراة النهائية.

كما أحرز التركي برهان أق بوداق، ميدالية برونزية بوزن 82 كيلو غرامًا، إثر فوزه على الكرواتي "فيليب ساجيج" بنتيجة 4-3.

وبوزن 97 كيلو غرامًا فاز التركي سليمان أرباي بالميدالية البرونزية بعد تغلبه على منافسه المجري زسولت تويرويك بنتيجة 9-2.