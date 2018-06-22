"فناربهتشة" التركي يتعاقد مع المدرب الهولندي "كوكو"

أعلن نادي "بي أس في ايندهوفن" الهولندي لكرة القدم، اليوم الجمعة، توصل مدربه فيليب كوكو لاتفاق مع نادي "فناربهتشة" التركي لقيادة الفريق.

وأفاد بيان للنادي الهولندي أن مدربه الجديد سيكون "مارك فان بوميل"، بعد تعاقد كوكو مع فناربهتشة.

وأضاف البيان: "سيذهب المدير الفني كوكو البالغ 47 عامًا، ومساعده كريس فان دير ويردان إلى فناربهتشة".

ونقل البيان تصريحات المدير العام للنادي "تون غيربراندز"، شكر خلالها كوكو للنجاحات التي أحرزها مع ايندهوفن، وقال "كوكو مدير فني جيد للغاية، وأتمنى له تحقيق نجاحات كبيرة في تركيا".

من جانبه، أكد نادي فناربهتشة في بيان له تعاقده مع المدرب الهولندي كوكو، خلفًا للمدرب السابق "آيقوت كوجامان".

وذكر النادي أنه وقع مع كوكو عقدًا لتدريب الفريق لثلاث مواسم، دون أن يتطرق إلى قيمة العقد المالية.

ونقل البيان عن كوكو قوله: "فناربهتشة ناد رائع، وأنا فخور لكوني جزء من هكذا ناد هام، وانتظر بفارغ الصبر العمل مع اللاعبين وقيادة الفريق أمام المشجعين".

تجدر الإشارة إلى أن كوكو فاز مع نادي ايندهوفن ببطولة الدوري الهولندي 3 مرات، وكأس هولندا مرة، وكأس السوبر الهولندية مرتين.