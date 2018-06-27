البرازيل تتأهل لثمن نهائي المونديال بعد عبور صربيا بهدفين دون رد

اجتاز المنتخب البرازيلي، اليوم الأربعاء، نظيره الصربي وتغلب عليه بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا لينتزع بطاقة "السامبا" بطاقة العبور لثمن النهائي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد البرازيل إلى 7 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد صربيا عند 3 نقاط.

وستواجه البرازيل في ثمن النهائي المنتخب المكسيكي يوم الإثنين المقبل.

دخل المنتخب البرازيلي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك به المنافس، قابله حذر صربي في الدقائق الأولى من اللقاء.

وافتقد لاعبو صربيا استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة، حيث أهدر لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل.

وجاءت أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة 29 إثر سلسلة من التمريرات المتبادلة بين جابرييل خيسوس ونيمار داخل منطقة جزاء صربيا من جهة اليسار انتهت بتسديدة من الأخير تصدى لها الحارس فلاديمير ستويكوفيتش ببراعة قبل أن يتكفل الدفاع بإبعاد الكرة.

وأسفرت الدقيقة 36 عن هدف التقدم للبرازيل عبر باولينيو جونيور الذي تلقى كرة رائعة من فيليبي كوتينيو ليضعها من فوق الحارس في المرمى.

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين لينتهي الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه البرازيليون عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو صربيا من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

وكادت أن تشهد الدقيقة 61 عن هدف التعادل إثر كرة عرضية قوية من الجبهة اليمنى أخطأها الحارس أليسون بشكل غريب لتتهيأ أمام المهاجم أليكساندر ميتروفيتش الذي سدد الكرة مباشرة برأسه بإتجاه الشباك الخالية لكنه افتقد الدقة ووضع الكرة في جسد المدافع جواو ميراندا الذي أبعد الكرة خارج منطقة الجزاء.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب صربيا حيث أنها افتقدت للمسة النهائية، وترجمتها إلى هدف.

وأضاف المنتخب البرازيلي الهدف الثاني في الدقيقة 69 عندما تلقى تياغو سيلفا كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى.

ولم يحالف التوفيق نيمار في تسجيل أي هدف بإهداره للعديد من الفرص في الدقائق المتبقية من الشوط لتنتهي المباراة بفوز البرازيل.