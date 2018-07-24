حارس مرمى بشيكطاش التركي ينتقل لصفوف فولهام الإنجليزي

أعلن نادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الحارس الإسباني فابريسيو أجوستو راميريز (فابري) قادمًا من بشيكطاش التركي.

وقال النادي عبر موقعه الإليكتروني، "يسرنا أن نعلن عن تعاقدنا مع الحارس الإسباني فابري بعقد يمتد 3 أعوام بعد الاتفاق مع مسؤولي بشيكطاش على كافة التفاصيل الخاصة".

استهل فابري مسيرته الكروية في ديبورتيفو لاكورونيا، كما احترف في صفوف بلد الوليد وريكرياتيفو وريال بيتيس قبل أن يعود لديبورتيفو في 2013.

وانتقل فابري إلى الدوري التركي في 2016 وشارك مع بشيكطاش في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.