قونيا سبور التركي ينهي التعاقد بالتراضي مع الكاميروني إيتو

أعلن نادي قونيا سبور التركي، الجمعة، إنهاء التعاقد بالتراضي مع لاعب كرة القدم الكاميروني صامويل إيتو.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني: "نود الإعلان عن إنهاء التعاقد مع لاعب كرة القدم المحترف لدينا وهو الكاميروني صامويل إيتو بالتراضي".

وأضاف النادي: "لقد أدى إيتو المطلوب منه في النادي بكل ما تحمله الكلمة من معنى أثناء ارتدائه قميص النادي سواء في التدريب أو المباريات التي خاضها".

واختتم النادي بيانه بالقول: "نشكر صامويل إيتو على إسهاماته في النادي وخدماته، ونأمل أن يجلب الجمال والسعادة والنجاح لحياته المستقبلية بعد وداعنا لبعضنا البعض بمشاعر دافئة وصادقة".

وانتقل إيتو إلى قونيا سبور في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير/ كانون الثاني لمدة موسمين ونصف.

وسجل إيتو ستة أهداف لقونيا سبور، في 14 مباراة خاضها مع الفريق الكروي منذ انتقاله لصفوفه.

ويعد قونيا سبور النادي رقم 11 الذي يلعب له إيتو خلال مسيرته الاحترافية، حيث سبق له اللعب لفرق ليجانيس وريال مدريد وبرشلونة وريال مايوركا (إسبانيا)، وإنتر ميلان وسامبدوريا (إيطاليا)، وأنجي (روسيا)، وتشيلسي وإيفرتون (إنجلترا)، وأنطاليا سبور (تركيا).