باستثمار 93 مليون يورو.. افتتاح أول فندق "جي دبليو ماريوت" في إسطنبول

افتتحت سلسلة ماريوت الدولية أول فروعها من فنادق جي دبليو ماريوت JW Marriott في منطقة "كاراكوي" في إسطنبول. ويقع الفندق الفاخر على طول ساحل حي "بيه أوغلو" العصري في المدينة.

والمشروع استثمار لشركة الريان القطرية بقيمة 93 مليون يورو.

وفي حديثه خلال حفل الافتتاح يوم الثلاثاء، قال المدير العام "سنان كوسة أوغلو" إن المجموعة تهدف إلى إطلاق الإمكانات الحقيقية للسياحة في إسطنبول.

وأوضح أن المجموعة قررت إقامة أحدث فنادقها في مبنى خان ولي علمدار التاريخي في المنطقة بعد الانتهاء من أعمال الترميم. وقال: "استثمرت شركة الريان القطرية مقراً لها في فندق شيراتون إسطنبول سيتي سنتر، بالإضافة إلى جي دبليو ماريوت إسطنبول بوسفور. وقد اشترت الشركة فندقين باستثمارات إجمالية بلغت 93 مليون يورو".

كان مبنى خان ولي علمدار فيما مضى محطة تتوقف فيها قوافل التجار الأجانب الذين كانوا يشحنون البضائع من المدينة وإليها. وقد صممه مهندسون معماريون إيطاليون قبل 180 عاماً، واستخدم كمركز أعمال منذ ذلك الحين.

وفي إشارة إلى الإمكانات السياحية المتزايدة للمدينة، قال "كوسة أوغلو" إن إسطنبول تمتلك مقوماتٍ لجذب العديد من العلامات التجارية الفندقية الفاخرة باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات السياحية المربحة في تركيا.

بينما يُتوقع أن يعزز مشروع "غلاطة بورت" الضخم، قطاع السياحة في المدينة بشكل أكبر، من خلال إطلاق الرحلات البحرية على نطاق واسع الأمر الذي يزيد إيرادات القطاع. وقد تقرر افتتاح الميناء وهو أحد أكبر المشاريع الساحلية في العالم، في مايو 2020. ويأمل القائمون على المشروع أن يجعل هذا الميناء مدينة إسطنبول واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم.

ويمكن للميناء استضافة حوالي 500 سفينة سياحية بمعدل 4000 راكب لكل سفينة بمن فيهم الطاقم والعاملين عليها. كما يضم مشروع "غلاطة بورت" على ساحل "كاراكوي"، مراكز ثقافية وفنية ومحطة رحلات بحرية عالمية المستوى، بالإضافة إلى فنادق وعلامات تجارية مختلفة ومقاهي ومطاعم ومكاتب خدمات.

يذكر أن ماريوت الدولية التي تنشط في 131 دولة ولديها أكثر من 7000 فندق تحت 31 علامة تجارية، وهي تعمل على زيادة فروعها في تركيا.