تعرف على باقة من أشهر الحيوانات البرية والبحرية في تركيا

1- قط الكاراكال Caracal

نوع من القطط البرية المهددة بالانقراض ذو حجم متوسط ويمكن العثور عليه في بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى. وقد تم رصده مؤخراً في ولاية "إيلازيغ" وسط الأناضول.

2- الذئب الرمادي

يعتبر الحيوان الوطني في تركيا وهو ثاني أهم حيوان آكل للحوم في البلاد، بعد الدب البني الأورو آسيوي. ولكن تعداد الذئباب الرمادية تضاءل مع الوقت بسبب الصيد المفرط. ويمكن لهذا الحيوان العيش في البرية إلى حوالي ثماني سنوات بينما يمكنه العيش في الأسر حتى 15 عاماً.

3- الدلافين

يمكن مشاهدة أنواع متعددة من الدلافين في البحار المحيطة بتركيا، كما توفر بعض الأماكن السياحية فرصة السباحة معها. وقد ظهرت مؤخراً الدلافين على سواحل إسطنبول، المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في تركيا بعد أن هجر معظم الناس الشواطئ والتزموا بالحجر المنزلي الذي سببه وباء كوفيد-19.

4- غزلان البور

يعرف هذا الغزال باللغة التركية باسم "Alageyik"، وتشهد أعداده تزايداً وانتعاشاً في تركيا بفضل جهود المحافظة عليه ورعايته على مدى العقود الخمسة الماضية، حيث ارتفع عدد الغزلان الأصلية في ولاية أنطاليا جنوب تركيا من 7 غزلان إلى حوالي 500 غزال.

5- الوشق الأورو آسيوي

هو حيوان من فصيلة النمر ويمكن العثور عليه في جبال كاجكار وولاية أرتفين الشمالية الشرقية وولاية قارص الشرقية ومحمية "جيغليكارا" الطبيعية الواقعة في جبال طوروس.

6- النسر الأسود

النسر الأسود من أكبر الطيور "آكلة الجيف" الملقبة بالطيور "الزبّالة" في تركيا. ويمكن العثور على هذا النسر حالياً في محميتين في البلاد، هما حديقة "صوغوك صو" الوطنية في كِزيلجا حمام وجبل تركمان في إسكي شهير.

7- طائر أبو منجل الأصلع الشمالي

يُعرف هذا الطائر باللغة التركية باسم "kelaynak"، وهو طائر مهاجر ومعرض لخطر الانقراض على مستوى العالم. ولكن أعداده ازدادت في تركيا بمقدار 6 أضعاف في السنوات الـ 16 الماضية، بفضل جهود المحافظة عليه ورعايته.

8- فأر الجيفروتين

يُعرف هذا الحيوان البري أيضاً باسم الفأر الغزال، وهو أصغر حيوان ثديي ذ حوافر في العالم. وصيده ممنوع في تركيا.

9- فقمة البحر المتوسط

يمكن العثور على هذا المخلوق البحري المهدد بالانقراض على طول سواحل بحر إيجة وبحر مرمرة والبحر المتوسط.

10- غزال الجبل

غزال الجبل من الأنواع المهددة بالانقراض في الشرق الأوسط. ويمكن تمييز هذا النوع من الغزلان من رقبته وأرجله الطويلة النحيلة. وتعتبر التضاريس الجبلية والتلال والغابات الخفيفة والحقول والهضاب الصحراوية موطنه المناسب وبيئته الخصبة.

11- نمر الأناضول

ينحدر من سلالة نادرة من الفهود وموطنه جنوب شرق تركيا. وكان الاعتقاد أن هذا النوع من النمور انقرض، حتى عام 2008 حيث وشوهد في ولاية بتليس الشرقية. ومنذ ذلك الحين، تم رصد العديد من النمور الأخرى في البلاد.

12- أغنام الموفلون Mouflon

الموفلون هو نوع من الأغنام البرية الموجودة في الأناضول. وهي تتكاثر في تركيا فقط. يطلق عليها السكان المحليون اسم الغزلان أو "جرن ceren" بسبب عيونها الكبيرة والجميلة.

13- السلحفاة البحرية ضخمة الرأس

تعشش هذه السلاحف البحرية المهددة بالانقراض كل عام على طول الساحل الجنوبي للبحر المتوسط في تركيا.

14- الدب البني الأورو آسيوي

يمكن العثور على الدب البني المهاجر الوحيد في العالم في مناطق قليلة السكان في جميع أنحاء شمال وشرق تركيا. وهي منتشرة بشكل خاص في ولاية قارص الشرقية، في منطقة "ساريقاميش". كما تنعم هذه الدببة أيضاً بملاذ آمن في حديقة أولوداغ الوطنية، حيث يعيش العديد منها من التي تم إنقاذها وإعادة تأهيلها. ويوجد في تركيا 15 متنزه من أصل 33 متنزهاً وطنياً تعيش فيها الدببة الطليقة.

15- الضباع المخططة

يمكن العثور على هذه الأنواع شبه المهددة بالانقراض في الولايات الشرقية البعيدة من تركيا.