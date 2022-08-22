يتصدرهم الألمان.. تركيا تستقبل أكثر من 23 مليون سائح حتى يوليو 2022

استقبلت تركيا 23 مليوناً و30 ألفا و209 سائحين أجانب، في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، فيما احتل الألمان المرتبة الأولى في قائمة السياح الأجانب.



وذكرت بيانات لوزارة الثقافة والسياحة التركية، الاثنين، أن عدد الزوار الأجانب بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2022، حقق نموا بنسبة 128.28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.



وبحسب البيانات تصدر الألمان قائمة الأجانب الأكثر زيارة لتركيا خلال الفترة المذكورة، بواقع مليونين و992 ألفاً و552 سائحاً، تلاهم الروس في المرتبة الثانية بمليونين و197 ألفاً و331، ثم المملكة المتحدة بمليون و810 آلاف و248 سائحاً.

وفي يوليو/ تموز لوحده، زار تركيا 6 ملايين و665 ألفاً و129 سائح أجنبي، أي بنمو بلغت نسبته 52.84 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.