الخطوط الجوية التركية تنظم دعوات لربات البيوت الأمريكيات لزيارة إسطنبول

تستعد الخطوط الجوية التركية لدعوة النساء الأمريكيات لتعلم اللغة التركية من خلال إتاحة الفرصة لهن لزيارة إسطنبول والتعرف على اللغة التركية على أرض الواقع.

ويعود تاريخ اللغة التركية إلى آلاف السنين، بينما يعود مصدرها إلى العثمانية والتركية الأناضولية السابقة حين استوطن السلاجقة الأتراك المنطقة. وهي واحدة من اللغات الهامة المحكية في منطقة جغرافية واسعة منتشرة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.

وكتب أحمد بولات رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية واللجنة التنفيذية يوم الخميس على موقع لينكد إن بعد اجتماعه مع القنصل العام الأمريكي في إسطنبول، أن شركة النقل الوطنية ستكشف النقاب عن حزمة "تعلم التركية في إسطنبول وشاهد المسلسل التلفزيوني براحة أكبر" في إطار المشروع الذي يهدف إلى جذب مليوني سائح من الولايات المتحدة إلى العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وقال بولات: "سنقدم حزمة دراسية جذابة لمدة 4 أسابيع تتضمن الإقامة، لربات البيوت الأمريكيات".

ولطالما عشق الناس الثقافة التركية التي تمثل حجر الزاوية في الأناضول، وهم يتابعوها باهتمام وفضول في جميع أنحاء العالم وخصوصاً من خلال المسلسلات والأفلام التركية التي تتمتع بأهمية كبيرة في التعريف بها لجمهور أوسع.

وأضاف بولات: "بالتوازي مع الاهتمام بالمسلسلات التلفزيونية التركية، نعتقد أن الاهتمام باللغة التركية سيتعزز بفضل هذه الفرص المتاحة".

ومن أهم العوامل التي تجعل المسلسلات التلفزيونية التركية جذابة، العلاقات الإنسانية وثقافة العيش المشترك والجو العائلي والروابط الأسرية القوية والعلاقات الرومانسية والقصص المثيرة والعلاقات الواقعية والعناصر والأماكن الثقافية والأهمية التاريخية.

وأكد بولات أنهم يخططون لتشجيع ربات البيوت الأمريكيات الحريصات على تعلم اللغة والثقافة التركية على زيارة إسطنبول.