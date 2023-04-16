تركيا تسعى لتحقيق عائدات سياحة قياسية عام 2023

تهدف تركيا إلى تحقيق أعلى عائدات سياحية على الإطلاق هذا العام، وفق ما صرح به "كان كاشف كافال أوغلو" رئيس جمعية مشغلي الفنادق السياحية المتوسطية في تركيا.

وأعرب "كافال أوغلو" عن طموح البلاد لتحقيق هدف 60 مليار دولار من عائدات السياحة، قائلاً: "نتوقع أن يتجاوز هذا العام جميع السنوات السابقة في عائدات السياحة".

وأشار إلى أن معرض السياحة العالمي الذي أقيم في برلين، زود مشغلي السياحة الأتراك ببيانات أولية لعام 2023 تقدر بنسبة 30% عن العام الماضي.

وسلط "كافال أوغلو" الضوء على الإقبال الكبير في جناح تركيا، وأشار إلى أن المعرض كان حصرياً لمحترفي السياحة. مضيفاً: "تتمتع عموم تركيا وأنطاليا خاصة بجاذبية كبيرة لجميع منظمي الرحلات السياحية، لا سيما من إنكلترا وألمانيا ودول البلقان ودول أوروبا الغربية. وكانت أعلى بياناتنا من عدد السياح وعائدات السياحة تلك المسجلة في عام 2019 ، وأتوقع ألا يقل عدد السائحين والزائرين هذا العام عن 15 مليوناً".

وأكد أنهم لا يتوقعون انخفاضاً في عدد السياح القادمين من أوروبا الغربية وروسيا، مشيراً إلى الاعتراف العالمي بالخدمة عالية الجودة التي قدمها قطاع السياحة طوال الوباء.

وأوضح التزامهم بتقديم خدمات سياحة آمنة وصحية، قائلاً: "لا غنى عن تركيا وخاصة أنطاليا للسياحة العالمية. لدينا ميزة كبيرة من حيث تحليل التكلفة والعائد للمستهلكين، إذ يعود ما يقرب من 99% من السائحين إلى ديارهم وهم راضون".

السوق الأوروبي

كما سلط رئيس جمعية مشغلي الفنادق السياحية المتوسطية في تركيا الضوء على الارتفاع الأخير في تكاليف مدخلات السياحة، مؤكداً على الحاجة إلى التركيز على زيادة الإيرادات بدلاً من مجرد عدد السياح.

وأوضح قائلاً: "يبلغ حالياً متوسط أسعار مبيعات ليلة واحدة في تركيا تقريباً نفس المستوى مثل إسبانيا، حوالي 95 ولاراً. وتتقدمنا إيطاليا وفرنسا عند 115 دولاراً وتأتي اليونان بعدنا بـ 90 دولاراً أي بفارق 5 دولارات فقط. وإذا ما تمكنا من زيادة متوسط أسعارنا لتتجاوز 100 دولار على المدى الطويل، سيكون لذلك تأثير كبير على مبيعات مجموعتنا. ومن الأهمية بمكان زيادة عدد السياح والعائدات، ونحن بحاجة إلى التركيز على كليهما في وقت واحد".

كما ذكر المسؤول السياحي أن فنادقهم تستقبل أعداداً كبيرة من السياح من أوروبا الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا. وبالإضافة إلى ذلك، هناك سياح من الشرق الأوسط يفضلون قضاء شهر رمضان المبارك في تركيا.

وأعرب "كافال أوغلو" عن توقعه أن تكون روسيا هي السوق الأعلى لهذا الموسم، تليها ألمانيا والمملكة المتحدة. وأضاف أن السوق الأوروبية تبدو أفضل من العام الماضي، وأن جميع منظمي الرحلات السياحية الذين يبيعون حالياً إلى تركيا لديهم توقعات إيجابية.

من جانبه قال "حجي عثمان أوجدان"، صاحب سلسلة فنادق ومشغل سياحي، إن معظم فنادقهم محجوزة بالكامل ويتوقعون أن يكون موسمها كاملاً عام 2023.

وأكد "أوجدان" أنه تم تجديد مرافقهم لتقديم خدمات سياحية احترافية. وقال "نحن واثقون من أننا سوف نتجاوز هدفنا البالغ 60 مليار دولار من عائدات السياحة. حجوزاتنا جيدة للغاية، حيث تم بالفعل بيع 65% من الحجوزات المبكرة. ومرافقنا محجوزة بالكامل من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول".