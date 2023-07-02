أعداد السياح في أنطاليا تقفز بنحو الثلث مبشرةً بموسم سياحي كبير

قفز عدد السياح الوافدين جواً إلى جوهرة السياحة المتوسطية في تركيا بنحو الثلث في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لبيانات رسمية، ما يؤكد التوقعات موسم صيفي مزدهر.

أظهرت البيانات التي جمعتها مديرية الثقافة والسياحة بالولاية أن أكثر من 5.52 مليون سائح هبطوا في مدينة أنطاليا السياحية الجنوبية في الفترة من يناير/كانون ثاني حتى نهاية يونيو/حزيران، بزيادة بنسبة 29% في عدد الوافدين مقارنة بالعام الماضي.

الزخم هذا العام مدفوع بتدفق السياح من أوروبا، خاصة ألمانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب الوافدين من روسيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قيود الرحلات الجوية التي فرضتها الدول الغربية على اجتياح موسكو لأوكرانيا.

قال وزير الثقافة والسياحة، محمد نوري إرسوي، الأسبوع الماضي، إن أنطاليا تشهد موسما قياسيا، مؤكدا أن مطاراتها شهدت وصولًا يوميًا لحوالي 100.000 سائح أجنبي.

وأظهرت البيانات أن الوافدين من روسيا، أكبر مصدر سياحي، وصلوا إلى قرابة 1.31 مليون في الأشهر الستة الأولى، بزيادة قدرها 25.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تليها ألمانيا بحوالي 1.2 مليون سائح، مسجلة قفزة تقارب 22.3% على أساس سنوي، بينما احتلت المملكة المتحدة المركز الثالث بعدد 520.569 زائر. وشملت الدول العشر الأولى أيضًا بولندا وهولندا وكازاخستان ورومانيا وليتوانيا وإسرائيل وأوكرانيا.

في يونيو وحده، ارتفع عدد السائحين القادمين جواً إلى أنطاليا إلى أكثر من 2.14 مليون، مقارنة بنحو 1.87 مليون في نفس الشهر من عام 2023.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الرسمية أن تركيا استقبلت 4.5 مليون زائر أجنبي في مايو/أيار، مسجلة زيادة بنسبة 16.2% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار الزخم في الصناعة الحيوية التي تعمل كمصدر حيوي للدخل للاقتصاد.

في الفترة من يناير/كانون ثاني إلى مايو/أيار، قفز عدد الوافدين الأجانب بنسبة 23.7% على أساس سنوي، متجاوزًا 14 مليونًا، وفقًا لوزارة الثقافة والسياحة.

عائدات السياحة أمر بالغ الأهمية للبلاد حيث يركز الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته على تقليل عجز الحساب الجاري لمعالجة التضخم المستعصي.

وشهد الانتعاش الكامل في العام الماضي من تداعيات الوباء اقتراب عدد السياح من مستوى قياسي، مما أدى إلى تحقيق إيرادات عالية على الإطلاق ودفع الحكومة إلى رفع تقديراتها السنوية.

تتوقع الحكومة وصول الوافدين الأجانب إلى 60 مليونًا عام 2023، وإلى 90 مليونًا في عام 2028. وبالنسبة للدخل، فيما يتوقع ارتفاع العائدات إلى 56 مليار دولار هذا العام و100 مليار دولار بعد خمس سنوات من الآن.

ارتفع عدد الزوار الأجانب بنسبة 80.33% إلى 44.6 مليون في عام 2022، وهو ما يقل قليلاً عن ذروة 45.1 مليون في عام 2019. ويقارن هذا الرقم بـ 24.71 مليون زائر في عام 2021 و12.73 مليون في عام 2020.

وزادت الإيرادات بنسبة 53.4 بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 46.3 مليار دولار مع تلاشي آثار الوباء وزاد عدد الوافدين الروس بعد اجتياح موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

تجاوز دخل العام الماضي المستوى المرتفع السابق البالغ 38.4 مليار دولار في عام 2019 قبل انتشار الوباء. واستقر الرقم عند 30.2 مليار دولار عام 2021 بعد تفشي المرض بأكثر من النصف إلى 14.8 مليار دولار فقط في عام 2020.

تساهم السياحة بحوالي 10% في الناتج المحلي الإجمالي التركي. بالإضافة إلى ذلك، كان حوالي 1.7 مليون شخص يعملون في خدمات الإقامة والطعام عام 2022 ما يعادل حوالي 5% من إجمالي العمالة.