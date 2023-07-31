ازدهار الموسم السياحي في تركيا يرفده زيادة في أعداد السياح الأجانب

قفز عدد السياح الأجانب إلى تركيا بنحو 20% في النصف الأول من العام، وفقًا لبيانات رسمية يوم الإثنين أظهرت أيضًا ارتفاع إيرادات السياحة بنحو الثلث، مع الحفاظ على اتجاه قوي في القطاع.

قال وزير الثقافة والسياحة محمد نوري إرسوي إن ما يقرب من 19.62 مليون أجنبي وصلوا من يناير إلى يونيو، بزيادة قدرها 19.88% عن نحو 16.37 مليون قبل عام. وقفز عدد الوافدين في يونيو وحده بنسبة 11.35% على أساس سنوي إلى أكثر من 5.58 مليون.

كان الزخم هذا العام مدفوعًا بتدفق السياح من أوروبا، خاصة ألمانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب الوافدين من روسيا، ويرجع ذلك أساسًا إلى قيود الرحلات الجوية التي فرضتها الدول الغربية على اجتياح موسكو لأوكرانيا.

وقال إرسوي في مؤتمر صحفي للإعلان عن البيانات إن رقم النصف الأول يصل إلى ما يقرب من 22.95 مليون إذا ما أخذنا السياح من أصل تركي في الاعتبار، ما يمثل زيادة بنسبة 17.5 في المائة من حوالي 19.53 مليون في عام 2022.

وأظهرت بيانات وزارة الثقافة والسياحة أن الوافدين من روسيا وصلوا إلى 2.61 مليون من يناير إلى يونيو، مقارنة بنحو 1.46 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي. تلاهم 2.27 مليون سائح من ألمانيا و 1.49 مليون من المملكة المتحدة، وزار أكثر من 1.3 مليون بلغاري وأكثر من مليون إيراني تركيا في النصف الأول.

وقال إرسوي إن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 21.7 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى، مشيرًا إلى قفزة أكثر من 11% إلى ما يقرب من 100 دولار للفرد بين عشية وضحاها.

وأشار الوزير إلى أن "دخل الفرد بين عشية وضحاها، وكان 89.2 دولارًا أمريكيًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، بلغ 99.9 دولارًا أمريكيًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2023. بعبارة أخرى، هناك زيادة بنسبة 11.9%".

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي (TurkStat) أن الإيرادات في الربع الثاني قفزت بنسبة 23.1% على أساس سنوي إلى 12.98 مليار دولار.

وقال إرسوي إن متوسط مدة الإقامة قد انخفض، مدفوعًا بشكل أساسي بشراء المساكن بقوة من المواطنين الروس والتأجير الموسمي لهذه المساكن للسياح الآخرين. كما أشار إلى تحديات الركود التي يعاني منها العالم وتقلص القوة الشرائية، ما أدى إلى انخفاض معدلات الإقامة في الفنادق.

"انخفضت مدة الإقامة من 10.5 إقامة لليلة إلى متوسط 9.9 مبيت ليلة". وقال الوزير هناك انكماش بنسبة 5.7%.

كما أقر إرسوي بأن معدلات الإشغال في الفنادق التي تلبي احتياجات الفئات ذات الدخل المرتفع جاءت أقل من التوقعات في النصف الأول من العام.

وقال إرسوي إن الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرق تركيا في أوائل فبراير والانتخابات الرئاسية والبرلمانية تزامنت مع فترة الحجز المبكرة. وأضاف: "حقيقة أن الطقس البارد امتد حتى منتصف يوليو يتسبب في تراجع حجوزات اللحظة الأخيرة".

شهد الانتعاش الكامل في العام الماضي من تداعيات الوباء اقتراب عدد السياح من مستوى قياسي، مما أدى إلى تحقيق إيرادات عالية على الإطلاق ودفع الحكومة التركية إلى رفع تقديراتها السنوية.

ارتفع الدخل في عام 2022 بنسبة 53.4% إلى مستوى قياسي بلغ نحو 46.3 مليار دولار مع تبدد الآثار المستمرة لوباء الفيروس التاجي وزاد عدد الوافدين الروس بعد غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير.

تساهم السياحة بحوالي 10% في الناتج المحلي الإجمالي التركي. بالإضافة عمل حوالي 1.7 مليون شخص في خدمات الإقامة والطعام في عام 2022 - حوالي 5% من إجمالي العمالة.