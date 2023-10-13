تركيا تتطلع إلى تجاوز 1.5 مليون سائح عبر الرحلات البحرية

مع استمرار ارتفاع عدد سياح الرحلات البحرية إلى شواطئ تركيا الغربية والجنوبية، تتوقع البلاد أن تتجاوز هدفها البالغ 1.5 مليون سائح بحري هذا العام.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية الأخيرة، وصلت العديد من السفن السياحية في اليومين الماضيين، لا سيما إلى منتجع العطلات بودروم، إلى جانب مواقع تشمل مركز أنطاليا السياحي على البحر الأبيض المتوسط ومنطقة كوش إداسي في آيدين، المشهورة بشعبيتها بين سياح الرحلات البحرية.

وأظهرت بيانات المديرية العامة لتنظيم خدمات النقل التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية، أن حوالي 906.582 مسافراً زاروا الموانئ التركية على متن 719 سفينة سياحية، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب.

ونظراً للعدد المتزايد من سفن الرحلات البحرية التي تصل وتبيت في الموانئ التركية عبر طريق شرق البحر الأبيض المتوسط المنتهي في تركيا، بسبب الوضع الأخير في إسرائيل، فمن المتوقع أن ينعكس عدد الركاب القادمين على متن سفن الرحلات البحرية ويتجاوز هدف الـ 1.5 مليون مسافر المتوقع.

وحول الأزمة الأخيرة المشتعلة في إسرائيل قال يوسف أوزتورك رئيس فرع غرفة الشحن في إزمير، إن بعض مشغلي الرحلات البحرية يقومون بتحويل السفن بعيداً عن شواطئ إسرائيل، ويلغون تعاقدهم مع موانئ حيفا وأشدود.

وأوضح أوزتورك للإعلام المحلي يوم الأربعاء: "قررت السفن السياحية المعنية القدوم إلى موانئ الرحلات البحرية في مارماريس وبودروم وألانيا وكوش إداسي وإسطنبول، بدلاً من الموانئ الإسرائيلية المدرجة على طريقها".

كما ألغت 7 سفن هي Holland America، وCelebrity Cruises وMSC Cruises وNorwegian Cruise Line وRegent Seven Seas Cruises وOceania Cruises وCelestyal Cruises، رحلاتها المخطط لها هذا الأسبوع إلى موانئ أشدود وحيفا الإسرائيليين، بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن 4 من مشغلي السفن السياحية الدوليين، قاموا بتعديل مسارات رحلاتهم لتشمل موانئ الرحلات البحرية في ألانيا وأنطاليا وفي بودروم ومارماريس/موغلا وكوش إداسي/آيدين وفي إسطنبول، ما أدى إلى وصول إجمالي 8 رحلات. وفي نطاق الحجوزات النهائية، من المتوقع أن يصل أكثر من 30 ألف مسافر إلى الموانئ التركية في أكتوبر/تشرين الأول على متن السفن التي تم إلغاء طريقها على شواطئ إسرائيل.

كما أشار تقرير منفصل إلى أن حوالي 2.741 سائحاً زاروا بودروم مؤخراً عبر سفينتين رستا على رصيفها.

وكذلك حولت السفينة العملاقة التي ترفع علم جزر الباهاما والتي يبلغ طولها 277 متراً والتي تحمل اسم "Resilient Lady" طريقها إلى المنتجع التركي الشهير في ولاية موغلا بعد توقفها عند ميناء سانتوريني الإيطالي وعلى متنها 2.089 راكباً معظمهم أمريكيون وبريطانيون إلى جانب 1.150 شخصاً من الموظفين والفنيين.

وفي الوقت نفسه، وصلت "سيرينا" التي يبلغ طولها 181 متراً، والتي ترفع علم جزر مارشال، والواصلة لأول مرة إلى ألانيا ومنها إلى بوردوم، وعلى متنها 652 راكباً و393 فرداً، معظمهم من الولايات المتحدة.

هذا وتشير تقارير وسائل الإعلام المحلية أن بودروم وكوش إداسي وإسطنبول، تتصدر قائمة أكثر الموانئ ازدحاماً هذا العام.