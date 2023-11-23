تعرف على أفضل الأحياء للتجول والتسوق في إسطنبول

من النادر في هذه الأيام أن يقضي شخص ما يومه في التجول في الشوارع، وزيارة المتاجر والمقاهي بشكل عرضي كما لو لم يكن له اهتماماً آخر في العالم. لكن هذه الطريقة رائعةً لقضاء يومٍ خاصٍ أو أكثر في المدينة الساحرة واكتشاف الكثير من أسرارها وجمالها الذي لا ينضب.

ويقدم هذا المقال نظرةً على 6 مناطق خلابة وودية وإبداعية في إسطنبول، كما يسلط الضوء على المحلات التجارية وأماكن التوقف لتناول طعام الغداء أو احتساء القهوة وربما العثور على هدية فريدة لأحبائك، وقد يُدخلك في أجواء وطقوس العطلة.

منطقة السلطان أحمد والبازار الكبير

يمكن التجول في شوارع المدينة القديمة والاستمتاع بالمواقع التاريخية وزيارة آيا صوفيا ومسجد السلطان أحمد ومتحف الحرف الإسلامية وزيارة المعرض الرائع المقام في الخزان المائي الشهير. كما يمكن الاستمتاع بفنجانٍ من القهوة في المقهى الموجود في حديقة متحف الآثار، قبل الانتقال إلى قصر طوبكابي والتوقف عند متجر المتحف للحصول على هدايا رائعة وفريدة من نوعها.

كذلك يعد البازار الكبير مكاناً رائعاً لشراء الهدايا، ومع فصل كل منطقةٍ لمنتجاتٍ مختلفة كالمنسوجات والسجاد والحلي وغيرها، من السهل اكتشاف أشياء تناسب الجميع. وأفضل مكان للحصول على هديةٍ مميزة هو بيديستان القديم حيث يمكن العثور على التحف والمجوهرات، ثم الجلوس وتناول الشاي.

"تحت القلعة" وبازار التوابل

يقع حي "تحت القلعة" Tahtakale الملون خلف بازار التوابل حيث يمكن التجول في متاهة الشوارع المخصصة كل منها لمواضيع مختلفة بما فيها محلات البيع بالجملة والتجزئة، من السلال إلى الأعمال الخشبية ومن الخرز إلى الألعاب ومن مستلزمات الطبخ إلى مستلزمات الصيد، يمكن لهذا الحي أن يوفر ثروة من الأفكار المفاجئة للهدايا والتذكارات.

كما يضم بازار التوابل تشكيلةً واسعةً من المحلات التجارية التي تبيع الإكسسوارات والحقائب والشالات إلى جانب الانتشار المتنوع للبهارات والشاي والصبغات والمكسرات والفواكه المجففة والوجبات الخفيفة الحلوة. ويمكن بسهولة أن تقترن الرحلة إلى "تحت القلعة"، بتناول وجبة الغداء في مطعم حمدي الذي يشتهر بمناظره الطبيعية بقدر ما يشتهر بخدمة تقديم الوجبات الخفيفة أثناء النهار.

من شارع الاستقلال إلى غلاطة

يمكن القيام بنزهة من تقسيم إلى شارع الاستقلال أثناء التجول في جميع المحلات التجارية ذات العلامات التجارية الكبرى والتوقف عند أيٍ من المطاعم العديدة في المنطقة، والتي تتراوح من طعام الشارع إلى الطبخ المنزلي إلى المأكولات العالمية. وتقع محطة التوقف الشهيرة في منتصف شارع المشاة وهي مقهى آرا، الذي يتميز بقائمةٍ رائعةٍ من المأكولات العالمية والصور الفوتوغرافية من المصور الأكثر شهرة في تركيا.

ومن هناك، يسهل الاتجاه نزولاً إلى منطقة برج غلطة، وعلى طول الطريق تنتشر متاجر الآلات الموسيقية والمعارض الفنية الصغيرة ومتاجر المجوهرات الملونة. أما المغامرة في مشاهدة المعالم السياحية من أعلى البرج، فهي دائماً تجربة ملهمة تقدم منظوراً للمدينة بكامل مجدها!

من كاراكوي إلى توفاني

إن استقلال العبارة أو النفق إلى كاراكوي والمشي في متاهة الشوارع التي تصطف على جانبيها المطاعم والمقاهي الراقية تفضي إلى متجر غازي عنتاب الشهير للبقلاوة Güllüoğlu، حيث يقدم أيضاً بقلاوة الشوكولاتة. وفي حال التوقف لتناول القهوة في الإسطرلاب فلا بد من زيارة متحف إسطنبول للرسم والنحت، حتى لو كان ذلك فقط لشراء الهدايا من المتجر الخاص به، لأن العثور على هدايا لا تنسى ومبتكرة لموسم العطلات يكون حصراً من هناك. ويمكن بعد ذلك تناول الغداء في أحد المطاعم الرائعة في مجمع غلطة بورت التجاري الفريد، مثل Populist أو Big Chefs أو Roka للطعام الياباني.

منطقة "مودا" الفاتنة

لا شك أن الحي الأكثر شعبية في الجانب الآسيوي من إسطنبول هو مودا/ قاضيكوي Moda، الذي يزخر بالمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي التي تعج بالحركة من الصباح إلى الليل. وإذا ما توجه الزائر إلى "علي أسطة" لتناول سحلب رائع مغطى بـ مغرفة من الآيس كريم، ثم أتبعه بفنجانٍ من القهوة في أي من المقاهي والمخابز الجديدة في الحي، يكون قد جنى نكهاتٍ ومسراتٍ لا تحصى. أما التجول في الشوارع والاطلاع على متاجر الحرفيين ومحلات القمصان والأدوات الفنية وأكشاك الكتب المستعملة والشوارع التي تصطف على جانبيها التحف، فهي أيضاً متعة من نوع آخر يصعب وصفها خصوصاً إذا ما صادف طقساً خريفياً مشمساً.

ويمكن بعد ذلك التوجه إلى البحرية، وهي شارع تسوقٍ كاملٍ للمشاةٍ ومجهزٍ بترام خاص به. وهناك العديد من المتاجر ذات العلامات التجارية المتداخلة مع متاجر الملابس المستقلة وبعض متاجر الأحذية. ولا بد أثناء المرور بهذا الشارع من التوقف في ساراي لتناول وجبةٍ دافئةٍ من الأطباق التركية التقليدية مثل الحساء واليخنات وسو بوريك أو "فطائر الماء"، أو الحلويات مثل سوبانغل وقازانديبي.

شارع بغداد

لطالما كان شارع بغداد Bağdat هو منطقة التسوق الأكثر شعبية في الجانب الآسيوي من إسطنبول، وهو شارع ذو اتجاه واحد تصطف على جانبيه المحلات التجارية والمطاعم التي توازي شاطئ البحر. وللحصول على مغامرة كاملة، ينصح ببداية الرحلة من كاديكوي أو أي نقطة على طول الطريق إلى سعادية، ثم السير على طول الطريق الساحلي ذو المناظر الطبيعية الرائعة حتى الوصول إلى سعادية، ثم الاتجاه إلى شارع بغداد والبدأ بالمشي غرباً.

وتصطف المتاجر على طول الشارع وصولاً إلى "غوزتيبة"، ما يوفر منظراً رائعاً، فيما تقدم مجموعةً من الأسماء التجارية وتجار التجزئة المستقلين تشكيلاتٍ لا تضاهى من الملابس والاكسسوارات والأحذية والعطورات ومواد التجميل وغيرها. ويوجد أيضاً العديد من المكتبات، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي في زوايا الطريق الرئيسي وفي كل شارعٍ جانبيٍ تقريباً. ويعد هذا الوقت تحديداً وقتاً مميزاً من العام، حيث يتم تزيين العديد من المتاجر لموسم العطلات ورأس السنة الجديدة.