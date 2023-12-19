تركيا تحطم الرقم المستهدف لـ "1.5 مليون مسافر بحراً" قبل نهاية 2023

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن تركيا شهدت عدداً قياسياً من السفن السياحية والركاب في أول 11 شهراً من هذا العام، متجاوزةً الرقم المستهدف لعدد الركاب لعام 2023، حتى قبل انتهاء العام.

وأوضح أورال أوغلو في بيان صحفي أنه "بلغ عدد السفن السياحية التي زارت موانئنا 1.167 بزيادة قدرها 19.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ عدد ركاب السفن السياحية 1.5 مليون بزيادة قدرها 51.6%".

وفي إشارة إلى عامٍ حافل بالحيوية في سياحة الرحلات البحرية، قال الوزير التركي: "أصبحت تركيا وجهةً مرغوبةً في السياحة. ويعد ازدهار سياحة الرحلات البحرية أكبر مؤشر على ذلك. وحقق هذا العام قبل انتهائه، زيادة قياسية في عدد سفن الرحلات البحرية والركاب القادمين إلى موانئنا مقارنة بالعام الماضي"

وأكد على أن هدف عام 2023 المتمثل في وصول 1.5 مليون مسافر عبر الرحلات البحرية قد تم تحقيقه بالفعل اعتباراً من نوفمبر/ تشرين الثاني، مضيفاً أنهم يتوقعون اختتام العام بزيارة 1200 سفينة سياحية للموانئ التركية.

وأشار الوزير إلى أنه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وحده، وصلت 95 سفينة سياحية إلى الموانئ التركية، بزيادة 39.7% على أساس سنوي.

وأبلغ الوزير أن ميناء "كوش إداسي" على بحر إيجه، أخذ زمام المبادرة من خلال استضافة 523 سفينة خلال 11 شهراً مع حوالي 774.884 راكباً من الرحلات البحرية.

وتلته موانئ إسطنبول، التي فضلتها 219 سفينة سياحية و392.382 مسافراً، في حين زارت ميناء بودروم 97 سفينةً سياحيةً و101.159 مسافراً عبر البحر.