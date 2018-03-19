الشرطة التركية تصادر مادة نووية مشعة في أنقرة

صادرت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، مادة مشعة بقيمة 70 مليون دولار خلال عملية أمنية في العاصمة أنقرة، وفق تقرير لموقع أن تي في التركي.

المادة، واسمها كاليفورنيوم Californium، وهي مادة لا توجد في الطبيعة ونادرة وخطيرة، تستخدم في الرؤوس النووية ومنشآت الطاقة النووية. ويقدر سعر الغرام الواحد منها بسعر 4 مليون دولار.

وقال الموقع إن فرق مكافحة التهريب في المدينة قامت بعملية في منطقة بورساكلار، بناء على معلومات تلقتها.

وقد تم توقيف 4 أشخاص يشتبه بارتباطهم بمنظمة إجرامية واسعة. واعترف الموقوفون أنهم كانوا يريدون بيع المادة بسعر 72 مليون دولار.

وتستمر التحقيقات لمعرفة كيف ومن اين جاءت المادة النووية ومن هو المشتري.

يشار إلى أنه فقط الولايات المتحدة وروسيا قادرتان على تصنيع هذه المادة.