الخطوط الجوية التركية تشحن مليون ونصف المليون سمكة حية جواً إلى عُمان

نقلت الشركة التركية للشحن، التابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، 100 طن من السمك الحي من تركيا إلى سلطنة عُمان أي ما يعادل مليون ونصف المليون سمكة.

فقد نشرت التركية للشحن بياناً أمس الاثنين، جاء فيه أنها حملت الأسماك في خزانات مياه. مشيرة أن الأسماك قادمة من مزرعة على بحر إيجة، في منطقة إزمير.

وقد رافق الشحنة مهندس متخصص بعلم المياه وكان يتفقد ساعيّاً الخزانات للحفاظ على نسبة الأكسجين ودرجة الحرارة المناسبتين للسمك.

مدير التركية للشحن، طورهان أوظن، قال إن العملية تمت خلال 24 ساعة وأن الرحلة نفسها استغرقت 3 ساعات طيران على متن طائرة بوينغ 777 بدن عريض.

وعلق بسعادة: "يسرنا دائما خدمة المصدرين الأتراك".

يشار إلى أن الخطوط الجوية التركية وقعت العام الماضي على بيان لمكافحة التجارة غير المشروعة للحيوانات البرية.

وتخدم التركية للشحن حالياً 121 بلداً حول العالم.