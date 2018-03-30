أحجار الزينة والحجر الخارجي في تركيا تضاهي مثيلاتها في العالم أجمع

تستخرج في تركيا أنواع عديدة من أحجار الزينة والحجر الخارجي ذات المواصفات العالية التي يتم تصديرها إلى عشرات الدول، لتُزيّن جدران أبرز المعالم والمباني، من بينها البيت الأبيض بالولايات المتحدة، والطريق الواصل بين الصفا والمروة بالسعودية.

ومن أبرز الأنواع المستخرجة في تركيا، "الرخام الكرزي" و"الأفيوني الأبيض" و"الأخضر البترولي"، التي تتمتع جميعها بقيمة مضافة عالية.

وتُساهم هذه الأنواع بشكل كبير في صادرات تركيا من الأحجار الطبيعية، ويصل سعر المتر مربع الواحد منها حوالي 120 دولار.

وبلغت عائدات تركيا من الأحجار الطبيعية خلال العام الماضي، حوالي 2.1 مليار دولار، وسط جهود حثيثة لتحقيق أرقام أعلى في حجم التصدير.

وقال مولود قايا، رئيس اتحاد مُصدّري المعادن في منطقة إيجه (غرب)، إن عدة دول تُفضّل أحجار الزينة والحجر الخارجي التركية عن سواها وذلك لنوعيتها الممتازة.

وأشار إلى أن معظم الفنادق الضخمة في العالم تهتم أيضًا بالأحجار التركية، مثل "الرخام الكرزي" المُستخرج من ولاية إلازيغ (وسط)، و"الأخضر النفطي" الموجود في ولاية دياربكر (جنوب شرق).

ويزخرف "الرخام الكرزي"، الكعبة المشرفة والبيت الأبيض وبرج خليفة وفنادق فاخرة بجزيرة النخلة في دبي، ومحلات "فيكتوريا سيكريت" للملابس الداخلية على مستوى العالم، ومحلات بيت أزياء "دولتشي آند غابانا" في إفريقيا، إلى جانب أماكن مرموقة أخرى.

من جهته، قال راغب ياشلي، عضو مجلس الإدارة في شركة "آلاجاقايا للرخام والمعادن"، إن الرخام الكرزي يجري إنتاجه منذ 1984 في إلازيغ فقط، كمنطقة وحيدة في العالم ويتم تصديره إلى 60 دولة.

وأوضح ياشلي، أن الرخام الكرزي استُخدم في البيت الأبيض، ثم قامت السلطات السعودية باستخدامه في الطريق الواصل بين جبلي الصفا والمروة.

ولفت إلى أن الشركة صدّرت خلال العام الماضي، حوالي 100 ألف متر مربع من الرخام الكرزي.

أمّا "الأفيوني الأبيض"، فيتم استخراجه في ولاية أفيون ويتم تصديره إلى 120 بلدًا، من بينها الصين والولايات المتحدة والعراق وفرنسا والإمارات والسعودية، حسب ياشلي.