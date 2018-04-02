قرار باعتقال غولن و7 من قادة التنظيم الإرهابي في قضية اغتيال السفير الروسي

أصدر القضاء التركي قراراً باعتقال 7 من أبرز قادة تنظيم غولن الإرهابي، إلى جانب زعيم التنظيم فتح الله غولن، وذلك في إطار التحقيقات في قضية اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف في أنقرة.

وأوضحت مصادر تركية أن التحقيقات المتواصلة في ملف اغتيال السفير كشفت مزيدا من الأدلة على مسؤولية تنظيم غولن الإرهابي عن عملية الاغتيال.

وأنه تم التوصل إلى أدلة جديدة ثبت أن الأوامر العليا لعملية الاغتيال وجهها زعيم التنظيم الإرهابي فتح الله غولن وقام بالتخطيط والتدبير للعملية عدد من قادة التنظيم.

وبناءاً على ذلك أصدر القضاء التركي أوامر جديدة باعتقال القادة السبعة من التنظيم الإرهابي وهم أغلبهم من الفارين خارج الأراضي التركية وتسعى أنقرة لتوقيفهم بالتعاون مع الإنتربول الدولي، إلى جانب فتح الله غولن الذي يقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول عام 2016، اغتيل السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، في هجوم مسلح أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور، ولاقت عملية الاغتيال إدانات واسعة من كل من أنقرة وموسكو وعواصم عربية وغربية كثيرة.