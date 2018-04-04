مسؤول تركي يكشف الموعد الجديد لاستلام منظومة "إس 400" الروسية

أعلن مستشار الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير، أن موعد تسليم منظومة صواريخ إس 400 الروسية إلى تركيا تم تقديمه إلى تموز/ يوليو 2019.

جاء ذلك في تغريده له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس التعاون الثنائي رفيع المستوى الذي انعقد بأنقرة.

وأكد أن الاجتماع تناول سبل التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن دمير، أنّ بلاده ستبدأ استلام المنظومة بعد سنتين على أقل تقدير.

وتعد منظومة صواريخ "إس 400" مضادة لطائرات الإنذار المبكر، وطائرات التشويش، وطائرات الاستطلاع، ومضادة أيضًا للصواريخ البالستية متوسطة المدى.

وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توقيع اتفاقية مع روسيا لشراء المنظومة المذكورة. مشيرًا أن بلاده سددت دفعة أولى إلى موسكو.

وحال استكمال الصفقة، ستكون تركيا أول بلد في حلف شمال الأطلسي "ناتو" يمتلك "إس 400".