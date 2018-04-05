في مرسين... شيف تركي يصنع حلوى البقلاوة بالفلفل الحار

تشتهر ولاية مرسين، في جنوب تركيا بزراعة الفلفل الأخضر وتصديره. وقد نظمت الولاية للمرة الأولى معرضاً خاصاً بالفلفل وإنتاجه والترويج له ولاقى المعرض اهتماماً وإقبالاً كبيرين.

وقد شارك في افتتاح فعالية اليوم للترويجي للفلفل الأخضر كل من والي مرسين علي إحسان سو ورئيس البلدية برهان الدين كوجاماز وبعض النواب والمخاتير إضافة إلى المنتجين في ولاية أضنة التي تعتبر رائدة في إنتاج الفلفل في المدينة.

وأكثر أمر لاقى إقبالاً من الجمهور كان حلوى البقلاوة المصنوعة من الفلفل الأخضر و"محشي الفلفل المحلى"، إضافة إلى "عجينة الفلفل الأحمر المقلية" المحشية بالفلفل الحلو والحار.

وتمكن المشاركون من تذوق الحلويات التي صنعها الشيف متين ضعيف مستخدماً مختلف أصناف الفلفل الأخضر. وعن ذلك قال الشيف ضعيف: "جربنا الحلوى أولا بأنفسنا وبعد عدة محاولات، وصلنا إلى الطعم المناسب. وتلك أول مرة نصنع فيها بقلاوة بالفلفل.

وقال: "غالباً ما نصنع البقلاوة بالفلفل الحلو، لكن بعض الناس يطلبونها بالفلفل الحار فنصنعها لهم خاصة" وأضاف أن هناك نكهات أخرى بالجوز والسميد والسكر أو المحلب والقرفة في حشوة الفلفل.

وقال والي مرسين في الافتتاح: "ينتج العالم حوالي 34 مليون طن من الفلفل سنويا. وتأتي الصين في المرتبة الأولى، بينما تنتج تركيا 2 مليون و600 ألف طن" مضيفاً أن مرسين وحدها تنتج 300 ألف طن من الفلفل الذي يزرع على مساحة 25 ألف فدان؛ وهو يمثل 7 بالمئة من كامل الإنتاج التركي من الفلفل.