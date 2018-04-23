أردوغان يسلم مهام منصبه مؤقتاً لطفل في الثانية عشر من عمره

سلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهام نصبه مؤقتاً للطفل فاتح (12 عاماً) وذلك بمناسبة احتفال تركيا بعيد الطفولة والسيادة الوطنية.

وقام الرئيس المؤقت بإلقاء كلمة بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية أشار فيها أن تركيا في هذا اليوم لم تنسَ أيضاً الأطفال الذين يعيشون بالبلاد التي تشهد حروباً وصراعات. معرباً عن فخره بالجلوس في منصب رئيس الجمهورية ورغبته في أن تتاح له الفرصة لخدمة تركيا.

كما أجاب عن أسئلة الصحفيين التي كان بعضها حول الانتخابات المبكرة، وعن أول قرار سيتخذه إذا أصبح رئيساً للجمهورية يوماً ما.

وقام رئيس الوزراء بن علي يلدريم أيضاً بتسليم مهام منصبه مؤقتاً إلى الطفلة "اسما تاش يورك" أثناء استقباله مجموعة من الأطفال بمقر رئاسة الوزراء بمناسبة عيد الطفل.

ويوافق "عيد الطفولة والسيادة الوطنية" في تركيا الـ 23 أبريل/نيسان من كل عام، وهو التاريخ الذي وُضع فيه حجر أساس الجمهورية التركية، وافتتح مجلس الأمة الكبير (البرلمان) عام 1920.

وتشهد المدن التركية فعاليات مختلفة بهذه المناسبة، كما يحتفل بها الأتراك خارج تركيا لا سيما في جمهورية شمال قبرص التركية.

جدير بالذكر أن مؤسس الجمهورية أتاتورك أهدى عيد السيادة الوطنية لأطفال العالم، لذلك تحول اسم العيد إلى "الطفولة والسيادة الوطنية".