أنقرة.. لقاء تركي ألماني لبحث تحسين العلاقات السياسية بين البلدين

يعقد في العاصمة التركية أنقرة غداً الثلاثاء، مشاورات سياسية تركية ألمانية، على مستوى المستشارين، لمناقشة العلاقات السياسية القائمة بين البلدين.

ويترأس الوفد التركي مستشار الخارجية، أوميت يالجين، بينما يترأس الوفد الألماني أندريس ميشيليس سكرتير الدولة في وزارة خارجية بلاده.

وأضاف البيان أنّ الوفدين سيتناولان في اجتماعهما العلاقات السياسية القائمة بين الجانبين، إضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أنّ علاقات تركيا مع ألمانيا بدأت تسوء عقب رفض سلطات برلين السماح لوزراء أتراك بلقاء الجالية التركية المقيمة في البلاد، قبيل الاستفتاء الدستوري الذي جرى في تركيا يوم 16 أبريل 2016.