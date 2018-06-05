جمارك مطار أتاتورك تعثر على 9 أنواع من الحيوانات في أمتعة مسافرة ترانزيت

كثيرون من المسافرين تضيع منهم حقائبهم ويضطرون للف والدوران بحثا عنها، لكن مشاكل صاحبة حقائب متجهة إلى روسيا كانت أكبر من ذلك بكثير، إذ لن تصل لم هي ولا حقائبها إلى وجهتها الأخيرة.

ففي الخبر أن المدعوة فاليينا أي. كانت متجهة في رحلة من فيتنام إلى روسيا عبر إسطنبول، إلا أن المسافرة لم تأت لاستلام حقائبها في مطار موسكو، فما كان من سلطات المطار إلا أن أعادت الحقائب إلى مطار أتاتورك التركي حيث مررها الموظفون على جهاز الأشعة لأغراض أمنية قبل تخزينها في مخزن الأمتعة المفقودة، فكانت المفاجأة الصادمة للجميع.

فقد اكتشفوا تسعة أنواع مختلفة من الحيوانات، بما في ذلك سلاحف وضفادع وأفاعي وعقارب وسحالي.

وكانت الحيوانات موضوعة بعناية داخل صناديق صغيرة، معبأة في عبوات وأكياس خاصة.

ومن الأنواع تبين أفاعي بيتون مورولوس وضفادع فييتنام.

وقد تولى العناية بالحيوانات فريق مختص من إدارة الزراعة.

وقالت السلطات في المطار إن الحيوانات كانت ستختنق نظراً لنقص الأوكسجين.