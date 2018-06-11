أردوغان: رغم الهجمات والألاعيب اقتصادنا يواصل نموه بقوة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاقتصاد التركي يواصل نموه القوي رغم الهجمات الاقتصادية والألاعيب التي حكيت ضده في الآونة الأخيرة.

وكتب الرئيس التركي على تويتر عقب الإعلان عن نمو الاقتصاد التركي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7.4%: "الاقتصاد التركي حقق نمواً في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7.4%، نحن في المرتبة الأولى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين، سنواصل البقاء بين الدول الأكثر نمواً في العالم".

وأضاف أردوغان: "بعد أن حققنا النمو المتوقع في عام 2017 بنسبة 7.4%، بدأنا هذا العام بسرعة، نمونا الاقتصادي يتواصل بقوة بسبب أسسه المتينة رغما عن الهجمات الاقتصادية والألاعيب".

وصباح اليوم، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، نموا بنسبة 7.4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون نمو الاقتصاد التركي في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 6.9 بالمئة.