انتهاء التصويت بالخارج في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

انتهت في بريطانيا، مساء الثلاثاء، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، لتنتهي بذلك عملية الاقتراع في الخارج بعد 13 يوماً من التصويت.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن عملية التصويت في بريطانيا انتهت عند الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء، بالتوقيت المحلي (20:00 تغ).

وأقامت السلطات التركية صناديق اقتراع في 123 ممثلية خارجية في 60 دولة، بينها 63 ممثلية بأوروبا التي يعيش فيها نحو 2.5 مليون ناخب.

وسيتم إرسال الأصوات إلى إسطنبول تمهيدا لنقلها إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات التركية بأنقرة.

ويمكن للأتراك، الذين يعيشون في الخارج، الإدلاء بأصواتهم في المعابر الحدودية التركية حتى الساعة الخامسة (14:00 تغ) من عصر 24 يونيو/ حزيران الجاري.

وتشهد تركيا الأحد المقبل انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية.