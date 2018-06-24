ماذا قال أردوغان عقب الإدلاء بصوته في إسطنبول؟

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفقة زوجته أمينة أردوغان بصوته في الانتخابات البرلمانية في المركز الانتخابي التابع لمنطقة سكنه في منطقة إسكودار بالجانب الآسيوي من إسطنبول.

وقال أردوغان في تصريح قصير عقب التصويت: "تركيا ترفع سقفها من خلال النظام الرئاسي من أجل تجاوز مستوى الحضارات المعاصرة"، لافتاً إلى ارتفاع نسبة التصويت في الانتخابات حتى الآن واعتبر أن ذلك يعبر عن الحياة الديمقراطية في تركيا.

وأكد أردوغان أنه حتى هذه اللحظة لم ترد أنباء عن مشاكل جدية في عملية الاقتراع بالانتخابات التركية في عموم البلاد، كما كشف عن أنه سيتابع جزءا من نتائج الانتخابات في إسطنبول، والجزء الآخر منها في أنقرة.

وتجمع مئات المواطنين أمام المركز الانتخابي للقاء أردوغان حيث هتفوا له والتقطوا الصور التذكارية معه.

وصباح اليوم، انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.

ومن المنتظر أن يدلي 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخباً بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية.