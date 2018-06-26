الناطق باسم الرئاسة التركية لسيناتور أمريكي: اغلق فمك، الشعب التركي أعطى قراره

وجه الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن رداً قوياً لسيناتور أمريكي هاجم تركيا وانتقد الانتخابات التي جرت في البلاد الأحد الماضي.

وشن عضو مجلس النواب الأمريكي آدم شيف عبر صفحته على تويتر هجوماً كبيراً على تركيا وبعد أن شكك في نتيجة الانتخابات التركية قال إنه لا يبارك لأردوغان بفوزه في هذه الانتخابات.

وبنفس الطريقة وعبر تويتر رد عليه الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، وكتب: "أردوغان لا يحتاج إلى مباركتك، أغلق فمك. الشعب التركي أعطى قراراه".

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا، حيث بلغت نحو 88%، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.59 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، على 30.64 بالمائة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.66 بالمائة من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 33.94 بالمائة من الأصوات (189 مقعدًا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.7 بالمائة.