تركيا تتفق مع مونتنغرو على تعزيز علاقات التصنيع العسكري

أعلن وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيقلي، اليوم الخميس، أن تركيا ومونتنغرو، إحدى جمهوريات الاتحاد اليوغسلافي السابق، اتفقتا على التعاون في الصناعات الدفاعية.

ووصف جانيقلي، في حديثه للصحفيين خلال زيارة رسمية إلى بودغوريكا عاصمة مونتنغرو، لقاءه بنظيره المونتنغروفي بريدراغ بوسكوفيتش بأنه "بناء ومثمر".

وقال الوزير التركي: "اتفقنا بشكل متبادل على تشارك خبراتنا ومهاراتنا في الصناعة الدفاعية"، مضيفاً: "تركيا مستعدة لتلبية جميع طلبات مونتنغرو في هذا الصدد. أبواب صناعتنا الدفاعية وإمكانياتنا مفتوحة حتى النهاية لمونتنغرو".

وشدد وزير الدفاع التركي على موقع مونتنغرو الإستراتيجي في منطقة البلقان.

وعبر جانيقلي عن دعم بلاده لانضمام مونتنغرو إلى الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، مؤكداً: "انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، سيعزز الاستقرار في المنطقة".

وأوضح جانيقلي أن خطوات ملموسة تجاه الأهداف التي جرى الاتفاق عليها بين البلدين سيتم اتخاذها عندما يتم تأسيس "اتحاد أعمال".

وفي وقت سابق اليوم وصل الوزير التركي إلى بودغوريكا حيث استقبله نظيره المنتنغروفي بمراسم عسكرية.