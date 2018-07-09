تعرف على تفاصيل وفقرات حفل تنصيب أردوغان "المهيب" في أنقرة اليوم

سيكون المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية، أنقرة، الاثنين، على موعد مع حفل مهيب لتنصيب الرئيس، رجب طيب أردوغان، وسيكون أحد أبرز احتفالات التنصيب بالعالم من حيث عدد المشاركين وتنوعهم.

إذ يعتزم قادة 22 بلدا ورؤساء حكومات وبرلمانات 28 دولة، فضلا عن أمناء ست منظمات دولية، المشاركة في مراسم التنصيب، في المجمع الرئاسي، بعد أداء أردوغان لليمين الدستورية بالبرلمان.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية، إن أردوغان سيؤدي اليمين الدستورية في البرلمان، عند الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي (13:30 ت.غ)، وينتقل بعدها لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك.

بعد ذلك من المنتظر أن يتوجه أردوغان إلى المجمع الرئاسي برفقة وحدة من الخيالة، على أن يتم استقباله بعزف من فرقة "المهتر" العسكرية.

وأثناء دخول أردوغان برفقة الخيالة سيتم إطلاق 101 طلقة مدفعية، كما سيطلق عدد مماثل من الطلقات في مقرات الجيش التابعة لقيادة القوات الجوية والبرية والبحرية.

الحفل الذي من المنتظر أن يشارك فيه ما يقرب من 10 آلاف شخص، دعي له عدد من المواطنين من أطياف مختلفة كالمعلمين، والحرفيين، وعمال المناجم، والمخاتير، وجنود الإطفاء، وأطباء الأسنان.

كما سيشارك في الحفل عدد من زعماء الطوائف الدينية.

وذكرت المصادر أيضًا أنه سيتم إهداء كل مدعو ليرة تركية مطبوعة بشكل خاص من قبل مصلحة صك العملة، مرسوم على وجهها الخلفي صورة المجمع الرئاسي، ولقطات من الحفل.

وبحسب ذات المصادر سيتم طرح جزء من العملة المذكورة للتداول، كما ستتم طباعة طابع بريد خاص بيوم الاحتفال.

وأوضحت المصادر أنه بعد انتهاء المراسم سيقيم أردوغان مأدبة عشاء لرؤساء الدول والحكومات والبرلمانات المشاركين.

ومن أبرز المشاركين في مراسم التنصيب، رؤساء بلغاريا "رومن راديف"، وجورجيا "جيورجي مارجفيلاشفيلي"، ومقدونيا "جورجي إيفانوف"، ومولدوفا "إيغور دودون"، ومجلس رئاسة البوسنة والهرسك "بكر عزت بيغوفيتش"، وصربيا "الكسندر فوتشيتش"، وكوسوفو "هاشم ثاتشي".

وكذلك أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، ورؤساء باكستان "ممنون حسين"، وجمهورية شمال قبرص التركية "مصطفى أقينجي"، وقرغيزستان "سورونباى جينبيكوف"، والسودان "عمر البشير"، وغينيا "ألفا كوندي"، وزامبيا "إدجار لونجو".

فضلا عن رؤساء غينيا بيساو "جوزيه ماريو فاز"، وغينيا الإستوائية "تيودورو أوبيانج"، والصومال "محمد عبدالله محمد فرماجو"، وموريتانيا "محمد ولد عبد العزيز"، والغابون "علي بونغو أونديمبا"، وتشاد "إدريس ديبي إتنو"، وجيبوتي "إسماعيل عمر جيله"، وفنزويلا "نيكولاس مادورو".

كما يحضر مسؤولون رفيعو المستوى من 28 دولة، بينهم نواب رؤساء، ورؤساء برلمانات، ورؤساء وزراء منهم: عبد السلام كاجمان، نائب رئيس المجلس الرئاسي اللّيبي، والجنرال عبد الرشيد دوستم، النائب الأول لرئيس أفغانستان، وأسامة النجيفي، نائب الرئيس العراقي، ونوفروز محمدوف، رئيس وزراء أذربيجان، ومرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي.