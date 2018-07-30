قائد القوات الأمريكية بأوروبا يزور تركيا الأربعاء

يزور قائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال كيرتس سكاباروتي، الأربعاء المقبل، تركيا، لبحث الأزمة السورية.

وبحسب المعلومات، فإن سكاباروتي، الذي يتولى أيضا قيادة عمليات قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أوروبا، سيجري لقاءات مع مسؤولين أتراك في العاصمة أنقرة، الأربعاء، الأول من أغسطس/ آب القادم.

ومن المنتظر أن تتصدر التطورات شمالي سوريا المحادثات.

وبحسب المعلومات، يتوجه سكاباروتي في ثاني أيام زيارته إلى قاعدة إنجرليك بولاية أضنة، جنوبي البلاد، ومنها سيتوجه إلى ولاية إزمير، غربي البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن سكاباروتي بحث هاتفيًا في 27 يونيو/ حزيران الماضي، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أثناء تولي الأخير رئاسة الأركان العامة، خريطة الطريق التي توصلت إليها واشنطن وأنقرة، بشأن مدينة منبج السورية، وفقًا لبيان صادر عن الأركان التركية.

وأضاف البيان أن الجانبين تباحثا حول "الوضع الأمني في شمالي سوريا، وتنفيذ المبادئ الأمنية، التي تم الاتفاق حولها سابقًا في إطار خريطة الطريق حول منبج، وتبادلا الآراء حول بعض المواضيع المتعلقة بالناتو".

ومؤخرًا، توصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق على "خريطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.